Žena koja je umrla čak dva puta tvrdi: „Znam šta nas čeka posle smrti“

Priče o iskustvima bliskim smrti oduvek su izazivale veliku pažnju, a ovo je iskustvo žene posle smrti

Jedna žena, koja je dva puta doživela kliničku smrt, tvrdi da zna šta se dešava nakon što napustimo ovaj svet. Njeno svedočenje izazvalo je ogromno interesovanje jer opisuje osećaj mira, svetlosti i prisustva nečega većeg od nas samih.

Šta je ispričala žena koja je „dvaput umrla“?

Prema njenim rečima, oba puta kada je doživela kliničku smrt, osetila je

Potpuni mir i spokoj, bez bola i straha.

Svetlost koja ju je obavila i davala osećaj sigurnosti.

Prisustvo bića ili energije koja je ulivala ljubav i utehu.

Ona tvrdi da iskustvo nije bilo halucinacija, već stvaran doživljaj prelaska u drugi nivo postojanja.

@huffpost Replying to @huffpost HuffPost guest writer Deborah Prum has nearly passed away twice — the first during childbirth, and the second after a severe car crash. Here’s what she remembers seeing before regaining consciousness, and how it’s changed her perspective on life. ♬ original sound – HuffPost

Naučni pogled na iskustva bliska smrti

Stručnjaci objašnjavaju da se ovakva iskustva mogu povezati sa:

Nedostatkom kiseonika u mozgu tokom kliničke smrti.

Neurološkim procesima koji stvaraju osećaj svetlosti i mira.

Psihološkim faktorima – mozak u ekstremnim situacijama stvara slike i osećaje koji umiruju.

Ipak, mnogi koji su prošli kroz slično iskustvo tvrde da ono prevazilazi naučna objašnjenja i da im je zauvek promenilo pogled na život posle smrti.

Zašto su ovakva svedočenja važna?

Donose utehu ljudima koji se plaše smrti.

Podstiču duhovna i filozofska pitanja o postojanju duše.

Otvaraju prostor za istraživanja u medicini i psihologiji.

Šta ljudi najčešće vide tokom iskustva bliske smrti? – Svetlost, osećaj mira, susret sa voljenima ili duhovnim bićima.

Da li nauka priznaje iskustva bliska smrti? – Nauka ih proučava, ali ih objašnjava kroz fiziološke i psihološke procese.

Zašto su ovakva iskustva važna za pojedince? – Mnogi tvrde da im donose novu svrhu, smirenost i veru u život posle smrti

Dakle, pitanje šta nas čeka nakon smrti jedno je od najvećih misterija čovečanstva. Iako nauka još nema konačan odgovor, niti može dokazati postojanje duše, brojna svedočanstva ljudi koji su doživeli iskustvo bliske smrti bude nadu da fizički kraj možda nije i konačan.

