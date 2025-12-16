Žena koja vara najčešće izgovara ove rečenice: Na prvu nikada ne biste posumnjali!

Možda ste i vi do sada čuli neku od ove tri rečenice, i niste mogli ni da pretpostavite da žena koja vara može da ih izgovori kao alibi.

Nisu samo muškarci, i žene imaju neke “sporedne radnje”. Možda će vas statistika začuditi, ali žene su te koje više varaju. Postoje određeni znakovi koji ukazuju na to da je žena neverna, a žena koja vara najčešće izgovara ove rečenice.

Prevara u svakom slučaju nije nešto lepo niti prijatno ni u kom odnosu. Ako niste zadovoljni trenutnim odnosom, bilo to ljubavna veza ili brak, pokušajte da razgovarate sa partnerom kako biste ispravili ono što se ispraviti može.

Nemojte tek tako dizati ruke i tražiti utehu u nekom drugom. Naravno, ako u vezi ili nekom odnosu postoji nasilje ili bilo koji vid maltretiranja razlaz je jedini izlaz i nikada ne ostajte u takvoj vezi.

Ove tri rečenice najčešće izgovara žena koja vara:

„Treba mi malo vremena za sebe“

U prevodu ovo vam znači “pusti me da uživam sa drugom osobom dok ne odlučim šta ću sa tobom”. Ne mora naravno to uvek da bude tako, neki ljudi imaju poslovnih, finansijskih i drugih problema, ali ako je ova rečenica praćena postupcima koji ukazuju na ravnodušnost, sve vam je jasno.

„Večeras izlazim sa drugaricama“

Ni ovo takođe nije problematično ako nije učestalo i ako i vi sami nemate neki čudan osećaj po pitanju njene priče. Ako vam deluje da vas laže, verovatno to i jeste tako.

„Problem je što mi više ne veruješ“

Ovo je možda i dobitna rečenica! Ona koja stvarno opisuje da se nešto dešava. Obično ljudi koji varaju prebacuju krivicu na drugu osobu u želji da oni ispadnu u pravu.

Ako ste poželeli nekog drugog, najbolje je da se raziđete.

(Espreso)

