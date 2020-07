Žena na porođaju saznala da je muž vara, ali je stvar postala još gora (video)

Na Reditu se pojavio vrlo neprijatan snimak iz porodilišta koju je navodno snimila jedna babica.

Sve se odvijalo u jednom američkom porodilištu kad je žena koja je došla na porođaj, sudeći prema snimku, saznala da je u istoj bolnici i ljubavnica njenog muža koja je takođe trebalo da se porodi u to vreme.

.. When the laboring mom finds out her mans side chick is also here in labor .. pic.twitter.com/Erv0RvEZvB

— 𖤐 Saber BUKHARI (@SaberBukhari) July 25, 2020