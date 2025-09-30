„Žena počinje da stari kada kod nje primetite ove 2 stvari“. Da li je čuveni pisac bio u pravu?

Erik Marija Remark (1898 – 1970), poznati nemački pisac, ostao je zapamćen po svojim poznatim delima poput „Na zapadu ništa novo“ i „Tri ratna druga“.

Bio je poznat po svom zanimljivom pogledu na ljubav, svet i proces starenja. Mnogi i danas citiraju neke njegove misli, a jedna od njih je i sledeća.

On tvrdi da žena zapravo počinje pokazivati znakove starenja kada počne sakrivati svoje nedostatke. Mnoge žene pokušavaju prikriti svoje prave godine kroz estetske tretmane i korekcije, ali to zapravo nije neophodno. Bitno je zadržati mladost u srcu i negovati sebe na način koji odražava našu unutrašnju snagu.

Naše godine se očituju kroz hodanje, govor, glas i ponašanje, zbog čega je važno voditi zdrav životni stil, držati leđa uspravno, biti ponosan na sebe, izbegavati stres i ne pušiti kako bismo sačuvali naš glas. Pokušaji skrivanja godina su beskorisni i mogu izgledati smešno.

Starost ne bi trebala biti razlog da prestanemo brinuti o sebi. Zapostavljanje nege tela je još jedan znak starenja. Trebamo negovati svoje telo i kožu kroz upotrebu blagih krema, neutralne šminke i kvalitetne kozmetike. Ne trebamo biti vulgarni, već bi trebali biti ponosni na svoje godine i prihvatiti ih kao deo našeg iskustva i mudrosti.

Na kraju krajeva, godine su samo broj i ne trebamo se previše opterećivati time, već se fokusirati na ono što je zaista važno u životu.

(Stil)

