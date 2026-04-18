Žene koje primaju botoks mogu imati poteškoća u vezama, iznenadiće vas ovaj psihološki razlog

Žene koje primaju botoks mogu imati poteškoća u vezama jer suptilni emocionalni tragovi ne prolaze tako lako, pokazuje psihološko istraživanje.
Botoks je tokom godina postao uobičajen. Žene (i muškarci) iz svih sfera života su se upustile u otrovni zaron u ratu protiv bora. Ali da li ovaj tretman lepote ima neželjeni efekat koji bi mogao biti vredan nekoliko linija zabrinutosti?
Istraživanje iz 2011. godine otkrilo je da primanje injekcija botoksa znači da možda nećete moći da saosećate tako dobro kao ranije. A ako ne možete da se stavite u cipele svog partnera, teška teritorija veze bi mogla biti pred vama.
Iznenađujući način na koji botoks menja način na koji se povezujemo sa partnerima
Prema pisanju Njujork tajmsa, studija — koju su sproveli profesori Dejvid T. Nil i Tanja L. Šartrand — pokazala je da ljudi koji primaju injekcije botoksa nisu u stanju da imitiraju emocije drugih.
Oni nisu fizički sposobni da to urade, a pošto ne mogu da kopiraju emocionalne reakcije ljudi sa kojima komuniciraju, ne mogu da saosećaju; stoga, nemaju pojma šta osećaju.
Ova studija je proistekla iz istraživanja iz 1980-ih, koje je dokazalo da srećno bračni parovi često vremenom liče jedni na druge i počinju da nose iste izraze lica.
Profesori su pitali: „Šta će se desiti sada kada postoji botoks?“ Da li će ovi parovi i dalje moći da saosećaju? Da li će i dalje biti srećni?
Istraživači su mislili da supstanca može uticati na „otelovljenu kogniciju“, odnosno na način na koji naša lica reaguju kada komuniciramo sa drugom osobom. Generalno, ona odražavaju ono što vidimo. Ako je osoba vidljivo uznemirena, naša lica će imitirati namršteni izraz lica.
Ovaj oblik ponašanja imitatora šalje signal sa naših lica našem mozgu, gde onda možemo početi da saosećamo sa tuđim emocijama. Nakon malo testiranja, istraživači su bili potpuno u pravu sa svojim predviđanjem: botoks ometa sposobnost osobe da percipira osećanja drugih.
Kako su istraživači dokazali vezu između botoksa i empatije
Nil i Šartrand su testirali žene koje primaju botoks u odnosu na kontrolnu grupu žena kojima je dat restilan (supstanca koja ne utiče na pokrete lica). Pokazali su ženama fotografije ljudskih očiju i zamolili ih da uporede te iste oči sa ljudskim emocijama.
Ispostavilo se da su žene sa injekcijama botoksa bile znatno manje perceptivne kada je u pitanju dekodiranje izraza lica. U proseku, korisnice botoksa su pogrešile za dva puta više od 36 odgovora nego korisnice restila.
Uznemirujuća istina: botoks može promeniti način na koji ljudi čitaju emocije.
Dodatna istraživanja sprovedena 2016. godine nastavila su da potkrepljuju tvrdnje da botoks utiče na percepciju emocija kod ljudi.
Istraživač koji je učestvovao u studiji iz 2016. godine objasnio je: „Naša studija je osmišljena da istraži otelovljenu kogniciju. Istovremeno, mislimo da će svest o ovoj posledici biti korisna onima koji se bave estetskom medicinom, a posebno da adekvatno informišu ljude koji žele da se podvrgnu ovim tretmanima.“
Studija iz 2023. godine, u kojoj su istraživači sproveli fMRI skeniranje mozga kod ljudi pre i posle primanja injekcija botoksa, dodatno potkrepljuje ove tvrdnje. Zbog poremećene signalizacije između mišića lica i mozga, oni koji su primili botoks izgleda imaju više poteškoća u tumačenju emocija drugih.
