Žene obožavaju ovakve poklone za Novu godinu, oborite ih s nogu!

Trudite se da budete kreativni i inspirativni, žene obožavaju ovakve poklone kao što su romantična večera, kućni ljubimac, putovanje.

Bliži se vreme poklona i novogodišnjih iznenađenja, a to znači da i vašim lepšim polovinama morate da priuštite nešto lepo. Svake godine prolazite kroz isti mučni period i uvek se pitate – „Šta sad da joj kupim?“. Vreme je da ih oduševite, žene obožavaju ovakve poklone.

Uvek se trudite da ostanete kreativni i originalni i da vašim devojkama pružite nešto što ne očekuju, ali često se dešava da zabrljate i da kupite nešto što ne bi trebalo. Zato smo odlučili da pitamo devojke šta je to šta one žele i šta bi volele da dobiju od svojih momaka kao novogodišnji poklon.

Evo šta su one rekle:

1. Putovanje

Najviše glasova otišlo je na putovanje. Devojke su u većini slučajeva rekle da bi mnogo volele da sa momcima otputuju negde i da novogodišnje praznike provedu na nekim poznatim turističkim destinacijama. Obožavaju ovakve poklone.

2. Kućni ljubimac

Ništa nije lepše nego kada nekom poklonite slatkog i umiljatog ljubimca. Ako vaša devojka nema uslove za mačku ili psa, uvek joj možete pokloniti slatkog papagaja ili hrčka.

3. Romantična večera

Pripadnice lepšeg pola su takođe izrazile želju i rekle da bi volele da sa svojim omiljenim muškarcima izađu na finu i romantičnu večeru u neki luksuzni restoran jer smatraju da je to savršeno novogodišnje veče.

4. Kreativan poklon koji ste sami napravili

Mnoge ispitane devojke su rekle da vole kada se muškarac potrudi oko poklona i da je to pravi znak ljubavi i pažnje. Zato se ne morate fokusirati na nešto skupo i glamurozno, već joj možete pokazati samo vaš trud i uloženo vreme. Ako to budete uradili, budite sigurni da će ona to ceniti.

5. Parfem

Devojke su rekle da je novi parfem uvek dobrodošao i da sa njim nikada ne možete pogrešiti, tako da ako nemate nikakvu drugu ideju, sa parfemom nećete napraviti grešku.

(Muški magazin)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com