Žene širom sveta „odlepile“ za ovim prirodnim uljem za sunčanje: Čokoladni ten uz zaštitni faktor 50

Odlazak na plažu neminovno podrazumeva nošenje kreme ili ulja sa zaštitnim faktorom. Najbitnije je da izbegavate sunčanje kada je sunce najjače, a da u ostalim terminima mažete SPF proizvode.

U tome može da vam pomogne ulje koštica maline koje se svidelo mnogim ženama zbog tena koji za sobom ostavlja. Ulje maline idealno je za letnje mesece jer sadrži zaštitni faktor, dok je zimi nezaobilazno u nezi zahtevne kože jer je hrani i hidrira. Ulje koštica maline štiti kožu od sunca, vetra i hladnoće, te bi trebalo da ga imate u klopu svoje kozmetike.

Zahvaljujući svom sastavu, ovo ulje deluje blagotvorno kod ekcema i drugih upalnih stanja kože. Ulje je tamnožute do smeđe boje, što govori da sadrži karotenoide koji imaju antioksidativna svojstva.

Ulje semenki maline ima najvišu prirodnu koncentraciju gama-tokoferola u slobodnom obliku koji sprečava oštećenje kože izazvane UV zracima. Bogato je celim spektrom vrednih masnih kiselina od kojih su najbitnije omega – 3 i omega – 6 masne kiseline.

U sastavu ovog ulja nalaze se i visoke koncentracije vitamina E, kao i vitamina A. Pruža zaštitu od celog UV spektra sunčevog zračenja (UV – A, B, C) i to snagom koja može da se poredi sa titanijevim dioksidom, što izraženo u faktoru zaštite iznosi od 28 do 50.

Zbog sadržaja fosfolipida vrlo je stabilo i ne kvari se ukoliko se čuva na adekvatnoj temperaturi. Fosfolipidi deluju kao prirodni antioksidans, te su apsolutno poželjni u nezi kože. Ovo ulje je pogodno za tretiranje strija, dermatitisa i drugih upalnih stanja. Može se dodati i u pakovanja za suvu i proređenu kosu jer hrani vlasište, a kosi daje mekoću.

Evo koliko različita ulja štite od negativnog sunčevog zračenja:

Ulje jojobe – faktor: 4

Sezamovo ulje – faktor: 2 – 4

Shea maslac – faktor: 3 – 6

Ulje kokosa – faktor: 2 – 8

Maslinovo ulje – faktor: 2 – 8

Ulje badema – faktor: 5

Ulje avokada – faktor: 4-15

Sojino ulje – faktor: 10

Ulje pšeničnih klica – faktor: 20

Ulje semenki maline – faktor: 30 – 50

