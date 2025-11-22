Žensko ime koje ima posebnu zaštitu od Boga: Devojčice koje ga nose čeka samo blagostanje i sreća u životu

Ponovo je sve popularnije. Žensko ime Natalija ima posebnu zaštitu od Boga, Ovo žensko ime je najposebnije u Srbiji

Devojčice koje nose ime Natalija imaju posebnu zaštitu od Boga. Ponovo se vraća na velika vrata.

Ovo ime je u jednom periodu bilo zaboravljeno, a sada se ponovo vraća na velika vrata. Reč je o imenu Natalija.

Ime Natalija je poslednjih godina ponovo veoma popularno kako kod nas, tako i u zemljama regiona. Ovo žensko ime potiče iz latinskog jezika, od imena „Natalia“ ili „Natalis“, ili pak od reči „natalis“, a koja ima značenje „dan rođenja Isusa Hrista“ ili „Božić“; te „dan radosti“; „slavlje“; „svetkovina“; „dan sreće“.

Značenje imena Natalija

Ovo ime je ranije davano devojčicama koje su rođene na Božić, ali se u savremenom svetu takav običaj više ne praktikuje, te ime Natalija ima i neka druga značenja – „ona koja je rođena radosna“; „žena koja donosi sreću i slavlje“; „srećna i rođena pod srećnom zvezdom“; „ona koja je dar od Boga“; „Božija kći“; „bezgrešna“; „milosna“.

Nadimci i izvedenice

Nadimci koji se obično mogu čuti za devojčice koje nose ime Natalija su: Nata; Neti; Nati; Natališka; Natalina; Nija ili Natali, dok su izvedena imena: Nataša; Natalia; Natalie; Natalina; Nata; Nati; Natja; Natka; Natasja; Natascha; Nataška; Natašija; Nadija; Nađa.

