Ženu manipulatora lako ćete prepoznati, u „stanju je da gazi preko mrtvih“

Danas je manipulacija postala veoma čest termin jer mnogo ljudi koristi taj oblik psihološke igre za postizanje ciljeva. Možete svuda da je sretnete – u odnosima, kompanijama, čak i državama – i rezultuje široko rasprostranjenom štetom.

Za one pojedince koji koriste hroničnu manipulaciju da bi dobili ono što žele od drugih taj obrazac interakcije obično biva čvršći kako vreme odmiče, posebno ako manipulator od njega ima koristi i nagrade. Pa je tako manipulacija postala obrazac ponašanja koji služi postizanju ličnih koristi u različitim situacijama, a bez obzira koliko to drugome štetilo ili ne.

Naš narod ima jednu rečenicu koja savršeno opisuje manipulatora: „… u stanju je da gazi i preko mrtvih.“

Ovakvo ponašanje predstavlja perfidnu igru, gde ništa nije onako kako vam na prvi pogled izgleda. Zbog toga je jako teško prepoznati emocionalne manipulatore jer su u stanju da vas suptilno nateraju da uradite ono što oni žele a da se pritom osećate dobro i korisno u vezi sa tim.

Prilikom komunikacije sa ovakvim osobama iskrenost nema nikakvu svrhu. Šta god izgovorili može biti izokrenuto bez obzira da li su činjenice na vašoj strani. Pazite se jer ukoliko manipulator pomisli da vas je zaveo svojim manevrima, postaćete njegova stalna ,,žrtva“.

Emocionalni manipulator je stručnjak u izvrtanju stvari i okretanju situacija na narodski rečeno ,,svoju vodenicu“. Mogu toliko samouvereno da vas lažu da će vas ubediti da je nešto crno iako je belo, a vi ćete doći u situaciju da preispitujete sopstvena čula. Mogu vas bukvalno izludeti, jer ukoliko nemate nikoga da potvrdi vaše sumnje, osećate se kao da razgovarate sa zidom.

Skoro svaka stvar može postati predmet manipulacije. Manipulatori retko otvoreno govore o svojim potrebama i željama, oni uzimaju ono što im treba kroz svoje postupke vrlo perfidno. Nabacivanje krivice je samo jedan od načina da to postignu. Još jedan način je uloga žrtve. Ponašaju se kao da su velike žrtve i na taj način će vas naterati da mnoge poslove uradite umesto njih, i kada to uradite obično će vam reći da nije trebalo i da to ne očekuju od vas.

Nikada ne rešavaju stvari direktno. Obično vam rade iza leđa i instruišu druge da vam kažu ono što sami ne bi rekli. Govoriće vam ono što želite da čujete, a zatim raditi stvari koji će opstruirati, po sistemu „jedno priča drugo radi“.

Bez obzira koliko vam je loše, manipulativne osobe će se potruditi da vam ukažu kako je njima sto puta gore nego vama. Kada su besni ili tužni, angažovaće sve oko sebe kako bi im doprineli da se osećaju bolje a i kako bi upali u uloge spasioca i rešavali sve što mogu. Ukoliko ostanete u dužoj interakciji sa ovakvim ljudima, zaboravićete da imate sopstvene brige i mislićete da nemate pravo da ih imate jer su male u odnosu na njihove.

Ne preuzimaju nikakvu odgovornost za sebe i svoje ponašanje, jer smatraju da drugi to treba da rade za njih. Njihov prepoznatljiv način da vas kupe je deljenjem intimnih informacija i poveravanjem. To će učiniti da bi ste pomislili da se radi o jednoj senzitivnoj, emotivno otvorenoj osobi koja je verovatno ranjiva. Međutim tako upadate u njihovu mrežu zablude.

Ovo je način ponašanja koji se javlja kod određenih poremećaja ličnosti (graničnih, narcističkih, antisocijalnih…) i spada u kontekst nekog šireg psihološkog problema. Ovakav obrazac ponašanja je gotovo nemoguće izmeniti jer donosi korist osobi koja ga primenjuje. Nema puno koristi u ukazivanju manipulatorima na njihove postupke i neispravnost samih dela jer ih to svakako neće naterati da ih promene. Oni ne žele time da se zamaraju i nemaju motiv jer im nije ni bitno da udovolje vama već sebi. Kada prestanete da radite ono što oni žele, lako će naći neku novu žrtvu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com