Živela je 109 godina i svako jutro jela je ovo za doručak: Ceo život samo od 1 stvari je bežala

Mnogi bi dali sve na svetu kada bi znali na koji način da dočekaju stotu godinu, a ovoj ženi je to zaista i pošlo za rukom. Džesi Galen je najstarija Škotlanđanka koja je rođena daleke 1906. godine u neko drugo i po mišljenju mnogih, lepše vreme. Ona je dočekala neverovatnih 109 godina upornim izbegavanjem muškaraca, u čemu smatra da je tajna njene dugovečnosti.

Džesi je rođena u trošnoj kolibi i spavala je u krevetu u kom je jedva mogla da stane sa svih petoro braće i sestara. Porodica je bila na ivici egzistencije i Galenova nikada nije videla ni novčića dok nije počela sama da zarađuje, ali detinjstvo pamti kao veoma lepo. Osnovnu školu napustila je da bi se zaposlila kao kuvarica na obližnjoj farmi. Odatle je otišla da radi u hotel gde je ostala godinama zaposlena kao konobarica.

