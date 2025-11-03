Živela je skoro 120 godina i imala creva kao u deteta: Svakog dana pila je ovaj napitak

Tajna je jednostavna! Marija Branjas Morera je do 117 godina održala creva kao kod deteta – njen recept je jedan svakodnevni napitak!

Marija Branjas Morera je do skoro nosila titulu najstarije osobe na svetu. Često je govorila da svoju dugovečnost duguje „sreći i dobrim genima“. Ispostavilo se da je bila potpuno u pravu, ali je nauka otkrila i Marijinu tajnu: jedan jednostavan napitak. Sada su otkrivene fascinantne činjenice o njenim ćelijama. Pokazalo se da su bile mnogo mlađe od njenog „zvaničnog“ godišta.

Mlađa od svog godišta: Naučnici šokirani Marijinim ćelijama

Tim istraživača sa Univerziteta u Barseloni, predvođen genetičarem Manelom Estelerom, sproveo je jedno od najdetaljnijih istraživanja o superstogodišnjacima. To su ljudi koji dožive 110 ili više godina. Njihova analiza je pokazala da je Marijin genetski kod bio izuzetno „privilegovan“. To joj je omogućavalo da ostane lucidna do poslednjih dana svog života. Zdravstveni problemi s kojima se suočavala svodili su se uglavnom na bolove u zglobovima i gubitak sluha.

Pored toga, njen mikrobiom je ličio na mikrobiom novorođenčeta. Mikrobiom su bakterije u digestivnom traktu koje igraju ključnu ulogu u očuvanju zdravlja.

Tajna 117 godina: Mikrobiom kao kod novorođenčeta

Naučnici su proučavali njenu genetiku i mikrobiom. Kažu da su Marijine ćelije bile barem 17 godina mlađe od njenog hronološkog doba. Ovo otkriće sugeriše da je njen organizam uspevao da održi balans crevne flore. To je značajno doprinelo njenoj dugovečnosti i otpornosti na bolesti.

Iako su joj geni bili dobri, istraživači su zaključili da je njen način života odigrao veliku ulogu. Zato je doživela 117 godina.

Mediteranska ishrana i čarobni napitak: Evo šta je pila svaki dan!

Marija se pridržavala mediteranske ishrane. Ona je bogata maslinovim uljem, ribom, povrćem i voćem. Svakog dana bi obavezno popila tri jogurta. Izbegavala je alkohol i cigarete, redovno je šetala. Bila je okružena porodicom i prijateljima. Sve to je doprinelo njenom mentalnom i fizičkom zdravlju.

Geni nisu sve: Zašto je Marijin slučaj ključ za dugovečnost

„Marija Branjas Morera pokazuje da starenje i bolest nisu nužno povezani“, navodi Esteler i njegov tim. Nadaju se da će ovo istraživanje pomoći u razvoju novih terapija za bolesti povezane sa starenjem. Marijin slučaj jasno pokazuje da ljudski organizam može stariti bez ozbiljnih zdravstvenih problema.

Preživela „španski grip“ i koronu bez simptoma

Marija je rođena 4. marta 1907. godine u San Francisku. Kroz svoj dugi život, preživela je brojne ključne istorijske događaje. To uključuje dva svetska rata, pandemiju „španskog gripa“ 1918. i pandemiju kovida 19. Kada je 2020. godine obolela od korona virusa, preležala ga je bez simptoma. Potpuno se oporavila, što je dodatno pokazalo koliko je snažan njen organizam.

Nije samo ishrana: Marijina formula za miran i srećan život

Marija je 2023. godine zvanično proglašena najstarijom osobom na svetu. Upitana o tajni svoje dugovečnosti, rekla je: „Red, mir, dobra povezanost s porodicom i prijateljima, kontakt s prirodom, emocionalna stabilnost, bez briga, bez kajanja, puno pozitivnosti i izbegavanje toksičnih ljudi.“

Marija Branjas Morera preminula je 19. avgusta 2023. godine u 117. godini.

