Živeo je 125 godina, a umesto vode pio je ovaj „čarobni čaj“ – istinski je verovao da je to tajna dugovečnosti!

Dok mnogi stogodišnjaci tvrde da su ishrana i zdrav stil života doprineli njihovoj dugovečnosti, jedan od njih tvrdi da je njegova tajna čaj.

Za dugovečnost neki mogu reći da je bitna genetika. Ipak, jedan Libanac se kune u magični čaj.

Ali čak i ako vaši preci nisu živeli dugo, to ne znači da ćete i vi živeti toliko koliko i oni. Genetika vam samo može pružiti najviše 30% očekivanog trajanja života.

Ostalo je sve na vama. Ostale komponente su pod vašom kontrolom, poput ponašanja, okruženja, ishrane i načina života.

Dok mnogi stogodišnjaci tvrde da su prehrana, vežba i zdrav stil života doprineli njihovoj dugovečnosti, drugi ljudi potpuno razbijaju te teorije. Jedan od njih tvrdi da je njegova tajna čaj.

Dugovečni Libanac

Jedan od njih je i 125 – godišnji starac iz Libana Sulejman Al-Mul, koji je, usput rečeno, za života svakodnevno pušio. I u poznim godinama bio je energičan i okretan, kuvao, cepao drva.

Ženio se dva puta, njegova prva žena umrla je nakon 70 godina života, s njom je imao sedmoro dece. Drugu ženu je oženio u poznim godinama i s njom dobio sina.

Čaj za dug život

Njegov savet za zdravlje i dugovečnost bio je da treba jesti zdravu i kvalitetnu hranu, kako bi se izbeglo ono što je nezdravo. Takođe, i disciplina je jako bitna.

“Nemojte se približavati hrani koja sadrži nepoznate sastojke i klonite se ulja proizvedenih na tržištu. Čisto maslinovo ulje, med i kozji pročišćeni maslac su eliksir za dobro zdravlje i dug život i trebali bi biti u srcu svih obroka.”

Još jedna tajna je njegov poseban čarobni čaj za koji tvrdi da može oživeti i mrtve. Recept za ovaj čaj je jednostavna mešavina rogača, timijana, kvinoje i anisa. Sve skupa stavi u vrelu, ključalu vodu, procedi i ovaj čaj se pije tokom celog dana.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com