Živi u Kaliforniji, ali troši samo 50 dolara nedeljno na hranu – evo kako joj to polazi za rukom.

Kristi Ngujen deli tri jednostavna pravila koja vam mogu pomoći da značajno smanjite troškove kupovine namirnica, prenosi nova.rs a donosi nypost.com.

U svetu konstantnog rasta cena, većina ljudi troši ogromne svote novca na namirnice svake nedelje – ali ne i Kristi Ngujen.

Živeći u Kaliforniji, gde prosečna osoba potroši oko 300 dolara nedeljno na hranu, Kristi tvrdi da ona i njen partner troše najviše 50 dolara nedeljno, dok štede za kupovinu svog prvog stana.

Kristi otkriva da njen račun za nedeljnu nabavku ponekad iznosi samo 35 dolara, posebno ako već ima neke potrepštine kod kuće.

Kristi trenutno radi na više poslova kako bi ostvarila svoj san o kupovini prve nekretnine. Ona kombinuje ulogu menadžera sa punim radnim vremenom u Aldiju i honorarne kasirke u Valmartu, što joj donosi oko 60.000 dolara godišnje. Takođe, Kristi ima unosne prihode od stvaranja TikTok sadržaja, koji joj je ove godine doneo dodatnih 12.000 dolara.

Kristi većinu svojih namirnica kupuje u Aldiju, tvrdeći da nemački lanac ima najbolje cene. Ipak, ona uvek traži popuste i sniženja, posebno ističući sredu kao dan sa dobrim ponudama u Aldiju.

Evo tri najvažnija pravila koja Kristi sledi kako bi ostvarila značajne uštede u kupovini namirnica:

1. Planiranje obroka unapred

Pravljenje detaljne liste svakog obroka pomaže fokusiranju na neophodne namirnice i sprečava impulsivne kupovine.

2. Više jela, isti sastojci

Kristi pravi slične obroke koristeći iste osnovne sastojke, što joj pomaže da iskoristi namirnice na efikasan način.

3. Traženje akcija, popusta, kupona

Kristi uvek traži najbolje ponude i sniženja, posebno ističući sredu kao dan sa dobrim ponudama u Aldiju, ali istražuje i druge prodavnice kako bi pronašla najbolje moguće cene.

S ovim trikovima, Kristi uspeva da troši znatno manje na namirnice i postepeno ostvaruje svoje finansijske ciljeve.

