Život kojim obiluje sreća, upeh i ljubav: Evo šta svaka žena treba da zna posle 35. godine

Život kojim obiluje uspeh, sreća i ljubav – evo šta svaka žena treba da zna posle 35. godine!

Donosimo deset mudrih saveta za srećan život svake žene posle 35. godine

1. Bez obzira koliko je žurka bila dobra i fantastična, učini sve da se probudiš u svojoj spavaćoj sobi.

2. Između parčeta torte i keksa, uvek napravi izbor za čašu vode.

3. Ako je na časovniku ponoć, a ti moraš oprati kosu, uraditi epilaciju nogu i manikir – uvek izaberi san. Zato što čupave noge možeš sakriti, na glavu staviti neku fensi maramu, nokte namazati bezbojnim lakom, na putu do posla. Ali niko i ništa neće zamaskirati umornu facu i loše raspoloženje. Uvek izaberi san.

4. Putuj! Iskoristi za to svaku priliku. Nova saznanja su dobar način za sticanje iskustva, a pri tome nećete ostariti.

5. Pre nego što počneš procenjivati situaciju, uvek se zapitaj: „Da li je ovo moja stvar?“ Nakon toga zatvori usta i idi svojim putem.

7. Između burne romanse i mogućnosti zarade novca, uvek napravi izbor u korist drugog.

8. U sporu se ne rađa istina, već migrena. U pravo vreme izgovoreno: „Da, kako god ti kažeš…“ sačuvaće novac i živce.

9. Nekoliko dana u samoći deluju bolje nego skupi spa-salon.

10. Nijedan muškarac ne vredi toga da se zbog njega pati u neudobnim cipelama.

