Zaboravljeno značenje starih srpskih imena: Proverite da li vaše ime nosi „tešku“ sudbinu ili veliku sreću

Otkrijte šta zaista znači vaše ime. Da li vam kroz značenje starih srpskih imena preci šalju veliku sreću ili vas opominju na težak život?

Značenje starih srpskih imena – šta su nam preci predvideli

Sigurno ste nekada osetili da vaše ime nosi neku nevidljivu težinu ili vam, naprotiv, daje vetar u leđa u najtežim trenucima.

Mnogi od nas nose imena svojih baka i deka. Nesvesni da značenje starih srpskih imena može direktno uticati na to kako vas svet doživljava i kakvu energiju privlačite.

Naši stari nisu davali imena modernim trendovima, već su ih birali kao zaštitne amulete koji čuvaju osobu od zlih sila, bolesti i loše sreće.

Koja imena nose „tešku“ sudbinu?

Postoje imena koja su se u narodu davala da bi se „prevarila smrt“ ili zaustavila nesreća u porodici, što nosi specifičnu energetsku težinu.

Ženska imena poput Stana, Stojanka ili Dosta davana su da se zaustavi niz ženske dece. Dok su muška imena poput Nenada često označavala „nenadano“ dete, ponekad rođeno u teškim okolnostima.

Iako su ova imena moćna, ona u svom korenu nose energiju stopiranja ili iznenađenja koja nije uvek bila prijatna. Njihova primarna funkcija bila je da reše porodični problem.

Ljudi sa ovim imenima često kroz život nose teret porodičnih očekivanja i osećaj da uvek moraju da budu brana za sve oko sebe.

Značenje starih srpskih imena koja prizivaju radost

S druge strane, imena koja u sebi sadrže koren „rad“, „mil“ ili „svet“ smatraju se izuzetno srećnim i lakim za nošenje bez obzira na pol.

Radmila, Miloš, Milica i Svetozar nose vibraciju koja privlači naklonost okoline i unutrašnji mir.

Ova imena su birana da detetu obezbede društveni status i ljubav. Verovalo se da će onaj ko je „mio“ ili „radostan“ uvek naći otvorena vrata.

Narodna verovanja ukazuju na to da osobe sa ovim imenima lakše prolaze kroz krizne periode jer poseduju prirodni optimizam.

Mitska snaga imena iz prirode za muškarce i žene

Naši preci su duboko poštovali prirodu, pa su imena poput Vuka, Lava, Višnje ili Jelene imala ulogu direktnog povezivanja sa snagom zemlje.

Ime Vuk je decenijama bilo najmoćnije zaštitno ime za dečake. Namenjeno onima koji moraju biti jači od svake bolesti i nevolje.

Slično je i sa ženskim imenom Jelena, koje označava svetlost, ali i sa muškim imenom Gvozden, koje priziva čvrstinu i nepokolebljivost.

Ljude sa ovim imenima obično krasi čelična volja i karakter koji ne dopušta drugima da njima lako manipulišu.

Kako savremena nauka gleda na ovo?

Psiholozi danas govore o fenomenu „implicitnog egoizma“, gde podsvesno biramo puteve koji su u skladu sa simbolikom našeg imena.

Ako celog života slušate da vaše ime znači „pobeda“ (kao kod Viktora ili Viktorije) ili „mir“, vaš mozak razvija obrasce ponašanja koji teže tom cilju.

Značenje starih srpskih imena tako prestaje da bude samo mit i postaje deo vašeg psihološkog profila i samopouzdanja.

Zato je važno da poznajete koren svog imena, kako biste znali koje potencijale treba da aktivirate, a kojih se „nasleđenih“ tereta treba osloboditi.

Ako osećate da vaše ime nosi previše težine ili negativne istorije, nemojte ga menjati u dokumentima.

Dovoljno je da sebi odredite nadimak sa svetlom simbolikom koji ćete koristiti u krugu najbližih. Jer zvuk kojim vas dozivaju direktno menja vašu svakodnevnu energiju.

Koje je najsrećnije srpsko ime?

Smatra se da su imena poput Srećka, Radmile ili Zlatana tradicionalno najsrećnija jer direktno imenuju blagostanje koje roditelji žele detetu.

Da li ime pretka zaista donosi njegovu sudbinu?

U narodu postoji verovanje da prenošenje imena prenosi i „kismet“, ali psihologija to objašnjava nesvesnim oponašanjem modela ponašanja te osobe unutar porodice.

