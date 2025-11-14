Znate li da crkvena zvona utiču na ljudsko zdravlje: Verovalo se da njihova zvonjava odbija viruse i štiti od kuge

Možda zvuči kao legenda iz starih vremena, ali savremena nauka daje zapanjujuću potvrdu – crkvena zvona nisu samo simbol duhovnosti, već i nevidljivi štit od bolesti.

Tako je od davnina poznato da kuga nije harala tamo gde su mnogo i jako zvonila crkvena zvona. Evo šta o tome kaže savremena nauka:

Crkvena muzika, a naročito zvonjava crkvenih zvona, blagotvorno deluje na ljudsko zdravlje.

Istraživanje u Rusiji

U ruskim laboratorijama, pomoću ogleda, utvrđeno je da oscilacija ultrazvučnog dijapazona crkvenih zvona odbija bacile kuge, zatim viruse i druga infektivna oboljenja koja se prenose vazduhom, prenosi k1info.rs.

U vezi sa tim, veliki ruski naučnik Šipunov, kako i istorija, tvrdi:

„Pre svega, zvono nije tvorevina toliko ljudskog koliko Božijeg uma! Ja verujem da je zvono stvoreno uz pomoć Božijeg otkrovenja, isto kao što je samo tako moguće naslikati dobru ikonu. Dvanaestooktavna zvučna simfonija zvona koja su zvonila u velikim manastirima Zadonjski, Danilov, Stejski, na rastojanju od 7 km (prema rezultatima merenja), uništavala je sve patogene mikroorganizme. Pre 12 godina smo istraživali okolinu Jeloholske Saborne crkve u vreme Vaskrsa. Kada je zvonilo veliko zvono, uništavan je virus gripa.

Rusija i epidemije

Sve epidemije koje su nailazile sa Bliskog Istoka na jug stare Rusije, zaobilazile su oblasti u kojima je bilo mnogo velikih manastira i crkava i gde je bilo mnogo zvonjenja. Dakle, simfonija zvona ih je odbijala, uništavala.

Naši matematičari su izračunali snagu zvonjenja, odnosno moć dijapazona. U Rusiji je do 1918. godine bilo 80.000 crkava i 1250 manastira, pa se zvuk jednog zvona pretapao u zvuk drugog. Tako se po proračunima naučnika, nad Rusijom stvaralo snažno zaštitno polje, koje je zemlju štitilo od velikih epidemija

Zvonjenje je stvoreno Božanskim snagama radi jačanja prirodne zvukosfere.“

Ova tvrdnja i danas budi pažnju, posebno u vreme kada se svet suočava sa sve češćim zdravstvenim krizama. Možda nije na odmet da se podsetimo snage drevnih duhovnih praksi – i njihovog uticaja na telo, um i dušu jer crkvena zvona nisu samo simbol duhovnosti.

