Znate li da obično rende ima jednu skrivenu funkciju: Mnogi za nju nisu čuli, a veoma je korisna!

Ceo život ga koristite u kuhinji, a niste znali za ovo.

Jedna žena je u privatnoj grupi na Fejsbuku podelila fotografije na kojima se vidi kako se rende može koristiti i za sečenje, pa je priznala da se osećala glupo jer nije znala za ovu skrivenu caku, prenosi Dejli mejl.

,,Mlađa ćerka me je pitala da li znam da se kraj rende koristi za sečenje. Navodno zbog ove funkcije je kraj rende obično oštar“, napisala je u svojoj objavi koja je brzo prikupila hiljade lajkova i komentara.

Izgleda da skromno i jednostavno ručne rende imaju višestruku namenu i da se zadnji deo može koristiti i kao nož za sečenje sira i povrća.

Mnogi su bili iznenađeni ovom cakom i priznali su da nikada nisu primetili ovaj detalj.

„Imam 59 godina, kuvam ceo život i nisam ovo znao“, „Zbog ovoga sam otišla u kuhinju da potražim rende, da izgleda da sam i ja pomalo glupa“, samo su neki od komentara iznenađenih gurmana.

