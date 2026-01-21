Znate li istinu o plavim očima? Svi plavooki imaju jednog pretka, ali i jednu supermoć

Naučnici otkrivaju istinu o plavim očima i ljudima koji ih imaju. Varate se ako mislite da su najređe na svetu.

Znate li istinu o plavim očima i ljudima koji ih imaju? I roditelji smeđih očiju mogu imati dete sa plavim očima.

Bilo da se radi o neobičnim naučnim činjenicama, zdravstvenom stanju ili genetici, oni koji imaju plave oči malo su drugačiji od ljudi očiju drugih boja. Saznajte istinu o plavim očima i ljudima koji ih imaju.

U plavim očima nema plavog pigmenta

Iako se čini da su plave oči – plave, one zapravo uopšte nisu te boje. Zvuči suludo, ali ovde ne postoji plavi pigment. Ako imate pigment u svakom sloju dužice (irisa), kao većina ljudi, tada imate smeđe oči koje su zapravo smeđe – nema optičke iluzije. Ali u prednjim slojevima dužice plavih očiju nema pigmenta (postoji neki melanin u zadnjem sloju).

Prema Američkoj akademiji za oftalmologiju, plave oči izgledaju plavo iz istog razloga iz kog i okean i nebo izgledaju plavo: to je jednostavno trik svetlosti. Naziva se Tindalov efekt i predstavlja način na koji se svetlost raspršuje u plavim očima, stvarajući plavu boju, prenosi portal „List“.

Samo mali procenat ljudi ima plave oči

Bez obzira što postoji mnoštvo glumaca, manekenki i drugih poznatih ličnosti koji imaju plave oči, mnogi ljudi nemaju dovoljno sreće da se pohvale plavim očima. U stvari, najčešća boja očiju u celom svetu je smeđa, navodi se u članku časopisa „Vorld atlas“.

Konkretno, 79 posto ljudi ima oči boje kafe i čokolade. Ipak, plave oči nisu najređe. Ispostavilo se da su najređe svetlosmeđe oči, boje lešnika, jer samo pet posto ljudi ima tu boju u dužici.

Svi plavooki imaju zajedničkog pretka

Ljudi sa plavim očima postoje hiljadama godina. Ali ne i oduvek. Zahvaljujući naučnicima sa Univerziteta u Kopenhagenu, sada znamo da su negde između 8.000 do 4.000 godina p.n.e svi imali smeđe oči, prenosi „Sajens dejli“. Ali u nekom trenutku tokom tog vremena dogodila se mutacija gena koji kontroliše koliko melanina proizvedemo.

Ova mutacija je u osnovi delovala poput prekidača i „isključila“ sposobnost ljudi da proizvode smeđe oči. Tako su se rodile plave oči. Tim na univerzitetu ne samo da je identifikovao mutacije koje su stvorile plave oči, već su otkrili da svi koji imaju plave oči imaju nešto zajedničko, istog pretka.

Roditelji smeđih očiju mogu imati dete sa plavim očima

Boju očiju ne određuje jedan jedini gen. Umesto toga, određuje ga nekoliko različitih gena, kao i međusobna interakcija među njima. Zato se nemojte iznenaditi ako vaše dete ima oči koje nije povuklo ni na jednog roditelja – tako upravo deluje genetika.

Plave oči su osetljivije na svetlost od ostalih

Kao što morate biti oprezni sa kožom kada ste napolju, tako ćete u skladu s tim zaštititi oči, posebno ako su svetlije boje. Klinički gledano, ljudi sa plavom ili svetlo obojenom šarenicom imaju tendenciju da su osetljiviji na svetlost. Verovatno zbog retkog pigmenta koji upija svetlost. To znači da sunčane naočare nikada ne ostavljate kod kuće ako imate plave oči.

Žene sa plavim očima bolje podnose bol od ostalih

Nosioci plavih očiju imaju i jednu supermoć. Kako se ispostavilo, dame plavih i zelenih očiju imaju veću toleranciju na bol od onih sa smeđim očima, piše u članku časopisa „Medikal dejli“. Ove informacije su izašle na videlo zahvaljujući studiji koju je uradila genetičarka sa Univerziteta u Pitsburgu.

Ispitivala je 58 budućih majki dok su prolazile kroz proces rađanja i otkrila da žene sa svetlim očima osećaju manje bola i nelagode na porođaju. Otkrila je i da će žene sa svetlim očima ređe razviti anksioznost ili depresiju nakon što beba stigne nego tamnooke žene, a sve zahvaljujući manjoj količini pigmenta melanina.

(Krstarica/Sputnjik)

