Znate li kakva je veza između zarada i uspeha u seksu kod muškaraca? Naučnici našli objašnjenje!

Trećina uspešnih žena otkrila je da muškarci na višim ili vodećim pozicijama na poslu, imaju izraženiju seksualnu želju.

Rezultati istraživanja sa željom da otkriju imaju li novac i uspeh uticaja na seksualni život, otkrili su kako je četvrtina muškaraca izjavila da su žene koje su uspešne u svom poslu, ujedno i one koje su sklonije preuzimanju inicijative u krevetu.

Drugim rečima, one imaju veću seksualnu želju koja, među ostalim, podrazumeva i veću sklonost isprobavanju novih stvari.

Kakvi su u krevetu muškarci sa prosečnim primanjima?

To istraživanje nije povezalo visinu plate s veštinama u krevetu. Kao najbolje ljubavnice koje su pritom i najbolje zarađivale, navelo je tek 11 posto muškaraca, što je ništa u poređenju sa 46 posto žena i 40 posto muškaraca koji su priznali kako su najvatrenije noći proveli s onima koji su imali prosečna primanja.

„Najbolji ljubavnici zarađuju prosečne plaće i njima novac nije bitan kada je reč o traženju partnera, oni ipak žele više od toga. Oni najuspješniji imaju i najjači libido i ne prihvataju ništa manje od svog nivoa, kada je reč o njihovom privatnom životu“, zaključak je istraživača.

Čini se kako se novcem mogu kupiti mnoge stvari, ali ne i uspeh u krevetu.

