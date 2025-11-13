Znate li koja je idealna temperatura spavaće sobe zimi?

Pratite ove savete i vaše telo će vam biti zahvalno – ovo je idealna temperatura.

Da li znate koja je idealna temperatura spavaće sobe zimi?

Grejna sezona je uveliko u toku, spoljne temperature padaju, a ponegde sneg već i provejava.

U ovakvim uslovima, ključno je održavanje umerenog grejanja u domu. Posebnu pažnju treba obratiti na spavaću sobu, gde stručnjaci preporučuju temperaturu od oko 18°C prenosi espreso.co.rs

Zašto noćna temperatura ne treba da bude viša?

Tokom noći, kada se spoljašnje temperature dodatno spuštaju, mnogi se pitaju da li unutrašnju temperaturu treba podići. Stručnjaci tvrde da to nije potrebno. Centralno grejanje se često isključuje noću s razlogom – povišena temperatura u sobi ne samo da otežava san, već može imati negativne posledice po zdravlje.

Naime, temperatura tela prirodno opada u večernjim satima, signalizirajući organizmu da je vreme za odmor. Ako je soba previše topla, telo se teže opušta, što može ometati kvalitet sna.

Uticaj na zdravlje tokom zime

U sezoni prehlada i gripa, pravilna temperatura sobe može pomoći u očuvanju disajnih puteva. Studija sa Medicinskog univerziteta u Varšavi ukazuje da određeni načini grejanja povećavaju rizik od alergijskog rinitisa i astme. Centralno grejanje dodatno isušuje nos i grlo, što smanjuje prirodnu zaštitnu barijeru i otežava disanje.

Osim disajnih puteva, i koža pati zbog suvog vazduha. Isušena koža je posebno problematična kod osoba s ekcemom ili drugim inflamatornim stanjima kože.

Kako rešiti problem suvog vazduha?

Isključivanje grejanja tokom noći može pomoći u ublažavanju ovih problema. Uz to, preporučuje se korišćenje ovlaživača vazduha kako bi se održala optimalna vlažnost u prostoriji. Na ovaj način štitite i kožu i disajne puteve, dok istovremeno obezbeđujete miran i kvalitetan san.

Pratite ove savete i vaše telo će vam biti zahvalno, a noći provedene u snu biće zdravije i osvežavajuće.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com