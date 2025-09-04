Znate li koja je krvna grupa „slabija“ od ostalih (i zašto)?

Krvne grupe nisu samo oznake za transfuziju – one su rezultat miliona godina evolucije i borbe za opstanak. Postojanje različitih krvnih grupa ima duboko ukorenjene biološke razloge, a razlike među njima mogu uticati na otpornost prema bolestima.

Kako su nastale krvne grupe

Austrijski lekar Karl Landštajner otkrio je krvne grupe A, B i 0 još 1901. godine, za šta je 1930. godine dobio Nobelovu nagradu. Nekoliko godina kasnije otkrivena je i grupa AB. Krvna grupa A smatra se najstarijom, dok su ostale nastale kao rezultat genetskih mutacija koje su pomogle ljudima da prežive u promenljivim uslovima.

Šta razlikuje jednu krvnu grupu od druge

Razlika se nalazi u antigenima – supstancama koje se nalaze na površini crvenih krvnih zrnaca. Oni pomažu telu da prepozna „svoje“ ćelije. Ako osoba sa krvnom grupom A primi krv grupe B, njen imuni sistem će je odbaciti, što može izazvati ozbiljne komplikacije.

Zašto je važno znati svoju krvnu grupu

Postoje dva glavna antigena – A i B. Krvna grupa AB ima oba, dok grupa 0 nema nijedan. Zbog toga osobe sa grupom 0 mogu primiti samo krv iste grupe, ali su istovremeno univerzalni davaoci. Poznavanje krvne grupe je ključno za bezbednu transfuziju, ali i za razumevanje sopstvene otpornosti na određene bolesti.

Otpornost na bolesti i evolutivna prednost

Zanimljivo je da su krvne grupe B i 0 otpornije na malariju – paraziti se teže vezuju za njihove ćelije. Upravo zbog toga se smatra da je krvna grupa A evolutivno „slabija“, jer ne pruža istu zaštitu. Mutacije koje su dovele do nastanka drugih grupa omogućile su ljudima da se bolje prilagode i prežive u okruženjima sa visokim rizikom od infekcija.

Krvna grupa i način života

Osim medicinskih aspekata, krvna grupa može uticati i na preporučeni način ishrane, pa čak i na osobine ličnosti. Sve više istraživanja povezuje krvne grupe sa specifičnim zdravstvenim i psihološkim karakteristikama, što otvara vrata personalizovanom pristupu zdravlju.

Ova tema pokazuje koliko su krvne grupe više od oznaka – one su tragovi naše evolucije, otpornosti i biološke istorije.

