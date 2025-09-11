Znate li koja je razlika – ajvar, pinđur ili ljutenica?

Krajem leta i u jesen, police marketa i pijace prepune su teglica sa poznatim domaćim specijalitetima od paprika. Najčešće nailazimo na tri imena – ajvar, pinđur i ljutenica. Iako ih mnogi svrstavaju u isti „koš“, zapravo se razlikuju po sastavu, načinu pripreme i samom ukusu, prenosi danas.rs.

Ajvar – nekrunisani kralj zimnice

Ajvar je najpoznatiji i najrasprostranjeniji. Ne nosi bez razloga nadimak „balkanski kavijar“. Osnovu čine crvene mesnate paprike (šilja ili babura), dok se u ponekoj varijanti dodaje i malo patlidžana. Paprike se peku, gule i dugo krčkaju sa uljem dok se ne dobije gusta, relativno glatka smesa.

Ukus mu je bogat, pun i blago sladak, a dimljena nota mu daje posebnu dubinu. Iako može biti ljut ili blag, ajvar nikada ne sadrži paradajz – što ga jasno razlikuje od pinđura i ljutenice.

Pinđur – lagan i osvežavajući

Za razliku od ajvara, pinđur obavezno uključuje paradajz. Uz pečene paprike često ide i beli luk, a ponegde i patlidžan. Tekstura mu je mekša, ređa i neretko sadrži sitne komadiće povrća. Upravo paradajz daje pinđuru svežiji i blago kiselkast ukus. Popularan je u Makedoniji, Srbiji i Bugarskoj, ali poslednjih godina sve češće ga viđamo i širom regiona.

Ljutenica – pikantno zadovoljstvo

Ljutenica je, kao što joj ime kaže, najljuća od svih. Osim paprika i paradajza, često sadrži ljute papričice, beli luk, šargarepu, pa čak i začinsko bilje poput peršuna ili celera. Može se pripremati u glatkoj formi, ali i u „seckanoj“ varijanti sa vidljivim komadićima povrća. Njen snažan, pikantan ukus čini je savršenim dodatkom jelima.

Kako napraviti pravi izbor?

– Ako želite kremasti i blag namaz – ajvar je pravi izbor.

– Ako volite osvežavajući ukus sa dozom paradajza – probajte pinđur.

– Ako ste ljubitelj ljutog i intenzivnog – ljutenica će vas osvojiti.

Bilo da volite blaže ili pikantnije ukuse, ova tri specijaliteta deo su balkanske tradicije i teško je zamisliti trpezu bez njih, posebno u sezoni paprika.

Koji vi najviše volite?

