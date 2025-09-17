Znate li šta je beli „polumesec“ na noktima i kakvu važnu funkciju ima?

Mali beli polukrug na dnu nokta, koji većina nas jedva primeti, zapravo je veoma važan deo strukture nokta. Naziva se lunula (što na latinskom znači “mali mesec”) i predstavlja vidljivi deo korena nokta. Ako se lunula ošteti, čitav nokat može trajno biti deformisan, pa je važno čuvati je od povreda.

Zašto je lunula vidljiva i zašto je bela

Boja lunule deluje bela jer bazalni sloj kože ispod nje „prekrije“ krvne sudove. Najjasnije se vidi na palcu, dok kod nekih ljudi može potpuno biti neprimetna – to se događa kada eponihij, kožni nabor pri korenu nokta, potpuno prekrije lunulu.

Poruke tradicionalne kineske medicine

U kineskoj tradiciji se stanje lunule koristi kao neformalan test zdravlja. Nedostatak vidljive lunule povezuje se s anemijom i lošom ishranom, dok bledo-plavičasta nijansa može ukazivati na rizik od dijabetesa. Crvene mrlje na lunuli tumače se kao upozorenje na moguće probleme sa srcem i krvnim sudovima.

Šta kaže ajurveda

Ajurvedska škola smatra da lunula prikazuje stanje naše „agni“, tj. probavne vatre. Sitna ili odsutna lunula može biti znak usporenog metabolizma, slabije probave i nakupljanja toksina u organizmu.

Primetite li neočekivane promene na lunuli, razmislite o poseti lekaru ili dermatologu. Ovaj neupadljivi “polumesec” možda otkriva više nego što mislite o zdravlju vaših noktiju – i čitavog organizma.

