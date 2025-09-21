Znate li šta je najveći neuspeh u životu: Čuveni ruski psiholog objasnio šta nas sputava

Mnogi ljudi pogrešno veruju da je neuspeh vezan za posao, novac ili društveni status.

Međutim, poznati ruski psiholog Mihail Labkovski ističe da je pravi neuspeh mnogo dublji i da se krije u svakodnevnim izborima koji nas udaljavaju od sreće i ispunjenog života.

Društvo često stigmatizuje ljude koji se bave poslom domara ili koji žive s roditeljima nakon određene životne dobi. Ali istina je da neuspeh ne izgleda uvek onako kako ga većina zamišlja.

Psiholog Mihail Labkovski s pravom ističe da se neuspeh ne može definisati samo kroz te spoljne okolnosti. Takođe je dodao: „Da li želite da vam kažem što je zapravo neuspeh?“

Prema Labkovskom, neuspeh nije kada radite posao domara ili živite sa roditeljima u odraslom dobu. Neuspeh je kada živite život koji ne želite. On navodi primere:

– Neuspeh je kada svaki dan provedeš neispunjen, bez ostvarenja svojih želja i ciljeva. Neuspeh je kada obavljaš posao koji je društveno prestižan, ali ga duboko mrziš iznutra.

– Neuspeh je kada se udaješ za osobu koja je inteligentna, perspektivna i atraktivna, ali ne osećaš ljubav prema njoj.

– Neuspeh je kada konstantno brojiš kalorije u nastojanju da postigneš neki ideal tuđeg tela.

– Neuspeh je kada ceo život sanjaš o tome da napišeš roman, ali se bojiš nastaviti zbog straha od neuspeha.

– Neuspeh je seks bez strasti, obavljen iz osećanja dužnosti, umesto iz iskrene želje i privlačnosti.

– Neuspeh je kada živiš s osobom koja te voli, razume i brine se o tebi, ali tvoje misli lutaju prema nekom drugom.

– Neuspeh je kada tvoje dete samo želi da se igra sa tobom, a ti, umesto toga, želiš samo da budeš ostavljen na miru.

– Neuspeh je kada sanjariš o mirnom doručku uz kroasane i čitanje časopisa, ali umesto toga žuriš s hemijski instant kašom dok sedaš za volan.

– Neuspeh je kada svakodnevno sanjariš o promenama, ali ne preduzimaš korake da ih ostvariš.

To su situacije koje ja nazivam neuspehom. Važno je razumeti da neuspeh nije samo vezan za spoljne okolnosti ili društvene norme, već i za naše unutrašnje stanje uma, emocije i snove koje težimo ostvariti, piše svezazenu.net.

Labkovski naglašava da neuspeh nije spoljašnja etiketa koju društvo nameće, već unutrašnje nezadovoljstvo. Najveći neuspeh u životu je kada propuštamo da ostvarimo svoje želje, ciljeve i snove, iako znamo šta nas ispunjava.

Poruka Mihaila Labkovskog jasno podseća: sreća je izbor, a ne slučajnost.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com