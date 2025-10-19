Znate li za „pravilo od 10 evra“ na bankomatu? Može vam doneti velike probleme!

Iako danas postoji mnogo digitalnih načina plaćanja, gotovina i dalje ima svoje mesto – ali zaboravljeni novac na bankomatu ne treba smatrati „slobodnim“.

Svako ko pronađe novčanice u automatu mora znati da postoje jasna pravila i ozbiljne pravne posledice ukoliko ih ne poštuje.

Prema Sparkasse banci, pronalasci u iznosu do 10 evra mogu se zadržati. Međutim, svaki iznos veći od 10 evra mora biti predat u nadležni ured za izgubljene stvari (Fundbüro). Ako se u roku od šest meseci niko ne javi da traži novac, osoba koja ga je pronašla ga može i zadržati, prenosi Fenix-magazine.

Šta se može desiti?

U suprotnom, ima pravo na nagradu za pronalazak, koja je uređena člankom 971 Građanskog zakonika (BGB). Nagrada iznosi pet odsto vrednosti predmeta do 500 evra, a tri odsto za iznos iznad toga

Kršenje ovog pravila ima ozbiljne posledice. Prema Paragrafu 246 Kaznenog zakona (StGB), nepredavanje pronađenog novca u iznosu većem od 10 evra smatra se kaznenim delom. Sankcija može biti novčana kazna, ali i zatvorska kazna do tri godine, osim ako zakon ne predviđa strožu meru

Kako postupiti ako se dogodi greška?

Odmah obavestiti banku – putem telefona ili u najbližoj poslovnici.

Ne koristiti višak novca – jer se to tretira kao protivpravno prisvajanje.

Sačuvati potvrdu o transakciji – kao dokaz u slučaju nesporazuma.

Alternativno, najbolje je sačekati da automat sam povuče novac nazad – obično se to događa nakon 30 sekundi, a iznos se vraća na račun.

Dakle, iako može izgledati kao sitnica, uzimanje zaboravljenih novčanica na bankomatu može imati ozbiljne pravne posledice. Pravilo od 10 evra važno je poštovati – za svoj mir i zakon.

