Znate li zašto je Sveti Nikola najčešća srpska slava: Pravi razlog će vas iznenaditi

Da li ste se ikada zapitali zašto baš slava Sveti Nikola okuplja ubedljivo najviše vernika u Srbiji, toliko da se kaže da „pola Srba slavi, a druga polovina ide na slavu“? Odgovor leži u savršenom spoju mudrosti naših predaka i istorijskih okolnosti: zimsko doba kada poljoprivredni radovi miruju i ekonomičnost posne trpeze omogućili su da se ovaj svetac masovno proslavlja vekovima unazad.

Praktični razlozi koji su krojili tradiciju

Kada razmišljate o prošlosti, setite se da su naši stari živeli prvenstveno od zemlje. Decembar je mesec kada zemlja spava, a svi teški radovi u polju su već odavno završeni. Seljaci su tada imali najviše slobodnog vremena za druženje i okupljanje porodice, za razliku od letnjih svetaca kada se radilo od jutra do mraka. Upravo zato je slava Sveti Nikola postala idealna prilika za višednevna slavlja bez griže savesti da posao trpi.

Slava Sveti Nikola i ekonomski faktor

Ne treba zanemariti ni ekonomski momenat koji je u teškim vremenima bio presudan. Kako ovaj praznik pada usred velikog Božićnog posta, trpeza je isključivo posna. U prošlosti, a i danas, mnogo je jeftinije pripremiti pasulj, krompir salatu i ribu, nego peći prasiće ili jagnjad. Siromašnijim domaćinstvima je bilo lakše da dostojanstveno obeleže ovaj dan, jer su namirnice bile dostupnije. Zbog toga je slava Sveti Nikola opstala kao simbol gostoprimstva čak i u najsiromašnijim kućama.

Da li znate uticaj Kneza Miloša?

Zanimljiv je podatak da je i sam Knez Miloš Obrenović proslavljao Svetog Nikolu. Kako je bio omiljen u narodu, mnogi su se ugledali na njega i prihvatili istog zaštitnika. Njegov uticaj je dodatno učvrstio poziciju ovog sveca u srpskom narodu, čineći ga neizostavnim delom našeg identiteta.

Zašto je Sveti Nikola zaštitnik putnika?

Pored praktičnih razloga, tu je i duboka duhovna veza. Sveti Nikola se smatra zaštitnikom putnika, moreplovaca, ali i siromašnih i dece. Njegova blagost i darivanje stvorili su kult koji se lako prenosio s kolena na koleno. Veruje se da on donosi mir na more i sigurnost na putu, što je našem narodu, često izloženom migracijama i neizvesnosti, pružalo veliku utehu.

Zanimljivost: Pola pije, pola Šarcu daje

Preko 600 crkava u Srbiji posvećeno je ovom svecu.

Čuvena fraza „Pola Srba slavi, pola ide na slavu“ nije samo mit, već statistička realnost.

Proslavlja se 19. decembra i uvek je posna, bez obzira na dan u nedelji.

Tradicija koja greje dušu

Bez obzira da li su razlozi bili praktični ili čisto duhovni, slava Sveti Nikola je danas stub našeg okupljanja. Ne dozvolite da se običaji zaborave – prenesite ovu lepu tradiciju i priču mlađima, jer u njoj leži suština našeg trajanja i gostoljublja.

