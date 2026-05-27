Psiholozi upozoravaju: Ako imate ove 3 osobine, vi ste „raj“ za manipulatore – proverite da li vas koriste

Žrtva manipulacije retko zna da je meta. Proverite tri osobine zbog kojih vas drugi koriste i naučite gde da povučete liniju.

Najopasnija osobina kod čoveka nije naivnost, nego osećaj krivice koji se uključuje pre nego što neko i otvori usta. Tu počinje priča o tome kako neko postane žrtva manipulacije, a da pojma nema da se to dešava. Manipulator ne traži glupe ljude. Traži dobre ljude sa tankom kožom.

Postoji obrazac koji se ponavlja u prijateljstvima, brakovima, na poslu. Iste tri osobine, iste rečenice, isti rasplet. Najgore je što se te osobine kod nas smatraju vrlinama, pa ih i ne dovodimo u pitanje.

Prva osobina: Preuzimanje odgovornosti za tuđa raspoloženja

Ako vam neko u kući ćuti i vi automatski mislite „šta sam ja sad pogrešila“, to nije empatija. To je trening koji ste prošli, najčešće još kao dete. Manipulatori ovo nanjuše začas. Vi ste osoba koja će prva pitati „jesi dobro“, i prva se izviniti za nešto što niste uradili.

Najveći problem nije to što ste obzirni. Problem je što ste obzirni i prema onima koji to koriste kao alat. Jedna od najpouzdanijih provera glasi ovako: kada ste poslednji put rekli „ne“ bez rečenice koja počinje sa „izvini, ali“? Ako ne možete da se setite, imate odgovor.

Druga osobina: Potreba da budete shvaćeni kao „dobra osoba“

Ovo je tiha zamka. Reputacija dobre osobe je za mnoge važnija od sopstvenog mira. Pristajete na sastanke koje ne želite, pozajmljujete novac koji vam treba, pravdate ponašanja koja vas nerviraju, samo da ne ispadnete „loši“. Manipulator to čita kao zelenu zastavu, a vi nesvesno postajete žrtva manipulacije.

Tu se rađa klasična rečenica: „Mislio sam da si drugačija.“ Prevod sa manipulatorskog: „Računao sam da nećeš imati hrabrosti da kažeš ne.“ Kad jednom progledate kroz tu rečenicu, gubi svu moć. Probajte da je sledeći put samo prećutite i posmatrajte šta će uraditi.

Treća osobina koja vas pretvara u žrtvu manipulacije

Sumnja u sopstveni osećaj. Kažete sebi „možda preterujem“, „valjda sam ja kriva što me ovo nervira“, „drugi to ne bi tako doživeli“. To je gaslajting koji ste primili spolja, pa ga sada sami sebi sprovodite. Manipulatoru više ne treba da radi posao, vi ste preuzeli njegovu smenu.

Najjednostavniji test: setite se poslednje situacije u kojoj vam je bilo neprijatno. Ako ste posle nje pet minuta razmišljali „da li sam ja luda“, odgovor je ne. Ljudi koji zaista preteruju nemaju taj refleks samoispitivanja. Imaju ga upravo oni koje neko godinama uči da ne veruju sebi.

Greška broj jedan koju većina vas pravi

Ne čeka se da manipulator prizna. Neće. Posao nije da ga „razotkrijete“ u dugačkom razgovoru gde će svaku vašu rečenicu okrenuti naopako. Posao je da se sklonite iz dometa, makar to bilo samo emotivno. Manipulator se ne pobeđuje u debati, on se gubi onog trenutka kad prestanete da reagujete onako kako je naviknut.

Promenite tri sitnice. Pauzu od dvadeset četiri sata pre svakog „da“. Rečenicu „razmisliću pa ti javim“ umesto trenutnog pristanka. I tišinu na provokaciju, umesto opravdanja. To su tri male promene koje za mesec dana pokažu ko vas voli, a ko vas je samo koristio.

Koja vam je rečenica najčešće bila izgovorena u manipulativnom odnosu, ona koja vas i danas zaboli kad je čujete od nekog drugog?

