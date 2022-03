Premijera „Devedeset osme“ iz Dosijea Kosovo u Kinoteci

BEOGRAD – U Jugoslovenskoj kinoteci i utorak uveče je premijerno prikazan dokumentarno-igrani film „Devedeset osma“ iz serijala „Dosije Kosovo“ koji zajedno realizuju Ministarstvo unutrašnjih poslova i Radio-televizija Srbije, saopšteno je iz MUP-a Srbije.

Dokumentarno-igrani film „Dosije Kosovo-devedeset osma“ donosi potresna svedočenja žrtava i rekonstrukciju tih tragičnih događaja u Retimlju, Opteruši i Orahovcu jula 1998. godine.

Film, kako se navodi u saopštenju, donosi priče koje do sada u Srbiji nisu pričane.

Prati hronologiju dešavanja na Kosovu i Metohiji u periodu od aprila do septembra 1998. godine kada su se i po oceni Tribunala u Hagu dešavali oružani sukobi između UČK terorista i snaga bezbednosti

tadašnje SR Jugoslavije.

„Snimanje ovog filma za nas borce koji smo bili, učestvovali na tim prostorima KiM predstavlja čin istine, odbrane naše otadžbine na način kako smo mi pripadnici vojske i policije branili svoju otadžbinu. To je nešto o čemu do sada nismo imali prilike da progovorimo i ovo je adekvatan način, prvi put i možemo da kažemo da polako istina izlazi na videlo. Ovaj film ostaće budućim generacijama da govori o prošlosti“, izjavio je Branko Prljević, komandant 35. odreda PJP .

Autorka serijala Slađana Zarić zahvalila je Ministarstvu unutrašnjih poslova i ministru Aleksandru Vulinu na bezrezervnoj podršci i ukazanom poverenju u obrađivanju najtragičnijih perioda moderne srpske istorije. Dodala je da su u prvom filmu priče koje do sada nisu ispričane o životu Srba na Kosovu i Metohiji 1998. godine kada su bile otmice na putevima, a upadi u srpsko selo u Metohiji bili skoro svakodnevnica.

„UČK teroristi su otimali Srbe na kućnom pragu, na putu, automobilu, čak su došli dotle da su otimali ljude i na poslu. U jednom danu tokom 1998. godine oteto je 100 Srba. Sve su to priče koje, čini mi se da ih nismo ispričali dovoljno, ili ih nismo ispričali na pravi način. U ovom filmu donosimo svedočenja ljudi koji su bili direktni akteri tragedija koje su se tamo dešavale, kako samih žrtava tako porodica žrtava koje pričaju o tragičnim sudbinama njihovih najmilijih. Donosimo rekla bih, prvi put, jako potresna svedočenja pripadnika albanske nacionalnosti data tokom procesa suđenja u haškom tribunalu koja su se vodila protiv Fatmija Ljimaja i Ramuša Haradinaja“, rekla je Zarić.

Ona je istakla da je tokom 1998. godine ubijeno oko 400 pripadnika srpske nacionalnosti, civila, pripadnika policije i vojske, da je oko 200 ljudi oteto i da je ovo priča o njima.

„Ono što možda ovde nije do te mere poznato to je da su 98. godine UČK teroristi formirali, kako su to u Hagu nazvali logore u kojima su na jedan frapantan način mučili i ubijali ljude. Meni je jako potresna priča iz Jablanice gde preživelih Srba tamo nema koji bi bili svedoci. Ima pripadnika albanske nacionalnosti koji su svedočili da su ljudi držani u podrumu punom vode. Film pokušava da sa osvrtom nakon 23 godine odgovori na pitanje zašto te priče tada nismo pričali“, naglasila je autorka serijala.

Film je prikazan svedocima događanja kao i onima koji su učestvovali u njegovoj izradi, navodi se u saopštenju MUP-a.

(Tanjug)

