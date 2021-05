Brz kolač za samo 150 dinara: Sve domaćice ga obožavaju

Em jeftin, em ukusan

– 1l mleka

– 4 jaja

– 4 kašike griza

– kašika brašna

– kašika šećera

Priprema:

Pola litra mleka sipajte u šerpu, a zatim mu dodajte kašiku šećera, griz. Kada je griz gotov dodajte mu umućena belanca, a zatim sjedinite i sipajte u male činijice da se prohladi. Sa druge strane istopite šećer, a kada je on istopljen dodajte pola litra vruće vode. Dok se sve to topi, vi u odvojenu posudu dodajte žumanca, brašno i pola litra mleka. Sve to dodajte u smesu šećera i vode, neprestano mešajte dok se sve ne sjednini i postane pravi karamel. Prelijte preko dela koji ste odvojili u činijice i poslužite.

