Doručak za pamćenje: Slani mafini

Spremno za pola sata.

Sastojci:

9 jaja

2/3 šolje vode

1/4 kašičice soli

1/4 kašičice mlevenog bibera

50 g pršute

1/4 šolje rendanog parmezana

2 praziluka

Priprema:

Zagrejte rernu na 190°C. Premažite kalup za mafine sa malo ulja. U posudi umutite jaja, vodu, so i biber. U drugu posudu stavite iseckanu pršutu, praziluk i sipajte parmezan. U kalupe sipajte smesu sa pršutom, pa prelijte smesom sa jajima. Nemojte do vrha. Pecite 25 do 30 minuta. Uz pomoć noža izvadite mafine iz kalupa.

