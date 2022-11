Ovo je NAJSTARIJI SLATKIŠ na svetu, recept star 6000 GODINA!

Reč je o lekovitoj poslastici koja se spominje još u Homerovoj Ilijadi. Naziv pod kojim je ovaj specijalitet poznat je intrion ili pasteli, a neki ga zovu i grčki doručak.

Još u Ilijadi ova poslastica se delila vojnicima da im da snagu i energiju. A, ova poslastica nije ništa drugo nego mešavina susama i meda! Kombinacija ove dve namirnice daje vam pregršt vitamina i minerala i to: cinka, železa, vlakana, magnezijuma, kalcijuma, bakra i niza vitamina, posebno grupe B, odnosno skoro svih sastojaka ključnih za zdravlje.

Nova studija Clinical Journal of Nutrition potvrdila je koristi meda i susama na redukciju depresije, arteroskleroze, multipleskleroze i visokog krvnog pritiska. A, za ovu poslasticu dovoljno je da pomešate 300 grama tahinija (pasta od čistog, mlevenog susama) i 300 grama prirodnog meda. I, to bi bilo to. Možete oblikovati i kuglice i uvaljati ih u susam.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.