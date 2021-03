Preukusna čokoladna torta od samo šest sastojaka

Za pravljenje ove torte potrebna su samo tri koraka. Prvo, na pari se otope čokolada i maslac. Drugo, žumance i šećer penasto umutite i dodajte kako, otopljenu čokoladu i maslac. Treće, umešajte belanca – i gotovo! Torta je spremna za rernu.

Savet je da koristite kvalitetan kakao kao i čokoladu. Oni će uticati na celokupni ukus vaše torte. Ali, ako ne volite gorkasti okus kakaa i čokolade, tada malo povećajte količinu šećera u kolaču (na 260 grama) i nemojte preterati sa posipom na torti. Takođe, nemojte zaboraviti na so. Ako niste znali, on i čokolada se jako vole. So će vam divno istaći ukuse i naravno, neće se osetiti u torti, piše gastro.24sata.hr.

Sastojci

200 g čokolade

200 g maslaca

6 jaja L veličine

odvojeno 220 g šećera

65 g kakaa

pola kašičice soli

Priprema:

Rernu uključite na 160 stepeni. Pripremite kalup za tortu obima 20 – 24 centimetra. Na dno postavite papir za pečenje, a ivice nauljite.

Čokoladu i maslac izlomite na manje komadiće. Stavite ih u posudu otpornu na toplotu, a u šerpu s debljim dnom sipajte vodu, dovoljno je do 1/3 lonca. Kada stavite posudu s čokoladom i maslacem preko lonac, bitno je da vam posuda samostalno stoji i ne upada u lonac i da je voda ne dodiruje. Lonac s vodom stavite na jaku vatru dok vam voda ne zakuva, smanjite vatru na srednje jaku i postavite posudu s čokoladom i maslacem. Povremeno mešajte dok se sve ne rastopi i ne sjedini u kompaktnu smesu. Skolite sa strane i ostavite da se malo prohladi.

Odvojite žumanca i belanca. Belanca umutite u sneg (neka ne bude prečvrst, treba vam mekaniji sneg). Žumancima dodajte šećer pa ih mikserom umutite penasto dok ne posvetle i dupliraju svoj volumen. Mutite ih oko 7 minuta.

Žumancima dodajte kakao u prahu i so pa kratko izmiksajte.

Smesi žumanaca sada dodajte rastopljenu čokoladu i maslac koje ste malo prohladili. Mutite laganom brzinom dok se sve ne poveže.

Preostaje vam samo da umešate belanca i to najbolje špatulom. Belance umešati iz 3 dela. Prvu trećinu umešajte brzo, ona će vam pomoći da smesa postane mekanija.

Drugu trećinu belanaca umešajte lagano i nežno, kružnim pokretima od dna posude ka spolja. Mešajte u istom smeru i budite nežni. Ovaj korak je bitan kako ne bi izbacili zrak iz belanaca (oni su zaduženi da nam torta bude lepo visoka). Zadnji deo (treću trećinu) umešajte jednako kao i drugu (nežnim kružnim pokretima).

Tortu sipajte u kalup. Pecite je 40- 45 minuta. Pazite da je ne prepečete. Kada zabodete čačkalicu u sredinu mali deo u sredini vam može ostati vlažan, dok ivica i dno treba da budu biti suvi. Torta će vam u pečenju narasti ali će kasnije pasti, to je u redu. Takođe, površina će joj malo popucati pa ćete dobiti oblik prave rustikalne torte.

Pečenu tortu ostavite u kalupu 10-ak minuta pa je potom prebacite na rešetku za hlađenje. Tortu pospite kakaom u prahu.

