Recept naših baka za pravu prazničnu štrudlu sa orasima

Recepata za ovaj kolač ima bezbroj. I svako od nas zna da je njegova baka imala onaj najbolji. Taj prvi miris i ukus dizanog testa punjenog orasima ostaje duboko urezan u sećanju i nakon više isprobanih verzija ove štrudle, opet se na kraju vraćamo starom poznatom, najdražem, bakinom.

Jer nije to samo štrudla sa orasima, to su one bezbrižne uspomene na detinjstvo, igru..

Sastojci za kvasac:

35 g svežeg kvasca

1 kašika šećera

30 g glatkog brašna

1,5 dl toplog mleka

Sastojci za testo:

500 g glatkog brašna (+3-4 kašike po potrebi)

2 jaja

100 g rastopljenog maslaca

1,2 dl toplog mleka

40 g šećera

narendana korica jednog limuna

prstohvat soli

Sastojci za punjenje:

500 g mlevenih oraha

200 g šećera

2 šake suvog grožđa

2 dl vrućeg mleka

1 kašičica ruma

narendana kora jednog limuna

Postupak:

U posudu ubacite izmrvljeni kvasac, toplo mleko, šećer i brašno pa sve žicom za mućenje dobro izmešajte. Prekrijte čistom krpom i pustite da se kvasac aktivira oko 15 min.

U veću posudu stavite brašno, so, šećer i limunovu koricu pa sve dobro promešajte kašikom. Mlako zagrejte, maslac rastopite, jaja u posebnoj posudi izmutite viljuškom.

Kada se kvasac aktivirao, ubacite ga u brašno pa po redu sve tečne sastojke: maslac, jaja i mleko. Sve dobro mešajte mikserom sa spiralnim nastavcima.

Pred kraj, kada testo počne da se odvaja od ivica posude, prebacite ga na radnu površinu. Ako je jako lepljivo dodajte još koju kašiku brašna. Testo mora da ostane masno, nemojte preterivati.

Formirajte glatku loptu od testa, vratite je u posudu u koju ste stavili malo brašna i pokrijte krpom. Neka se testo diže 1 sat dok se udvostruči.

Sameljite orahe, ugrejte mleko do vrenja. U posudu s orasima dodajte sve navedene sastojke i sve prelijte mlekom i promešajte da dobijete jednoličnu smesu.

Testo prebacite na pobrašnjenu radnu površinu. Podelite ga na dva jednaka dela. Svaki razvaljajte prema dužini pleha za pečenje.

Dodajte pola količine smese za punjenje. Ravnomerno rasporedite pazeći da smesa bude raspoređena na svim krajevima, osim na gornjem kraju. Tamo završite smesu 2 cm od ivice.

Pažljivo zarolajte testo. Levi i desni kraj pažljivo utisnite kako vam smesa ne bi iscurila. Pleh za pečenje premažite maslacem pa pospite s malo brašna, a višak istresite.

Pažljivo prebacite štrudlu u pleh tako da rub koji se preklapa bude okrenut dole. Isto ponovite s drugom štrudlom. Prekrijte ih krpom i pustite još 15-ak minuta na toplom.

Zagrejte rernu na 175°C. Nakon 15 minuta, štrudle premažite razmućenim jajetom pa ih stavite u rernu i pecite 40-45 minuta.

Nakon pečenja ih izvadite i pustite 20 minuta da se odmore pre posipanja šećerom u prahu i sečenja.

Prijatno!

