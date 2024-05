Recept za tortu iz šerpe: Starinska poslastica naših baka, brzo se pravi a još brže jede

Bilo da je u pitanju poseban događaj ili jednostavno želite sebe da brzo počastite – recept za tortu iz šerpe zaslužuje svoje mesto i kod vas.

Iako je naziv „torta iz šerpe“, ne brinite, ipak će biti potrebno i malo pečenja u rerni – ali samo na kratko. Pečete samo 2 kore koje ćete kasnije preseći na pola, stvarajući ukupno 4 sloja.

Nemojte da vas to obeshrabri ako ste početnik ili nemate puno iskustva s pečenjem kora. Recept za ovu starinsku tortu je tako jednostavan i brz da nemate izgovora da ga ne probate.

Kora

– 2 jaja

– 10 kašika šećera

– Vanilin šećer

– 10 kašika vode

– 12 kašika brašna

– 1 kašika kakao praha

– Pola praška za pecivo

Peku se dve ovakve kore, koje se prerežu kako bi se dobile ukupno 4 kore.

Fil

-1l mleka

– 200g šećera

– 200g čokolade za kuvanje

– 250g maslaca ili margarina

– 250g mlevenih oraha

Glazura

– 120g mlečne čokolade

– 80ml slatke pavlake za šlag

Priprema torte iz šerpe:

U posudu sipajte 2 jaja, 10 kašika šećera, vanilin šećer, pa sve dobro penasto umutite, i dodajte 10 kašika vode, pa prosejte 12 kašika brašna, 1 kašiku kakaa i pola praška za pecivo.

Umutite najmanjom brzinom na mikseru.

U kalup prečnika 24 cm, obložen pek pirom, sipajte dobijenu smese.

Koru peći 20 minuta na 180 stepeni.

Koru presecite na dva dela, pa ponovite postupak za još jednu koju ćete takođe preseći na dva dela.

Sad je na red došao fil: u šerpu sipajte 1l mleka, 200g šećera, 250 g margarina, 200g čokolade i na tihoj vatri sve otopite.

Kad se sve istopi, isključite šporet i sipajte 250 grama mlevnih oraha.

Fil će izgledati retko ali ne brinite, to i jeste poenta jer ćete kore prelivati a one će upiti, i to ovim redom:

Kalup ili najbolje šerpu, jer je ovo torta iz šerpe, obložite pek papirom, pa ređajte kore i svaku nalijte filom.

Na poslednji red kore, odnosno četvrtu ne ide fil.

Ostavite je pokrivenu par sati u frižideru.

Izvadite je iz šerpe/kalupa, skinite pek papir, pa okrenite na tacnu naopako.

Smesu za glazuru otopite na tihoj vatri, malo prohladite i premažite tortu.

Prijatno i javite kako vam se svideo recept!

