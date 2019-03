Čudo torta gotova za SAMO 15 minuta

Sastojci:

500 ml slatke pavlake

200 g šećera u prahu

500 g kisele pavlake

oko 300 g voća po izboru

oko 450 g mlevenog keksa (najbolje plazme)

Priprema:

U dublju posudu umutite slaku pavlaku da bude čvrsta. Zatim u to dodati kiselu pavlaku sa šećerom u prahu. Sve ponovo lepo lagano umutiti. Nakon ovog odložite mikser. U smesu dodajte mleveni keks i izmešajte, a potom dodajte i voće (ukoliko je iz zamzivača gledajte da ga iscedite od viška vode). Lagano izmešajte da se sjedini. Masa ne sme da bude mnogo gusta. Ukoliko je to slučaj možete da je razredite sa malo mleka. Sve to istrestite u kalup obložen pek papirom i stavite u frižider da se stegne. Ostaviti da se stegne bar 3 sata. Nakon toga tortu možete okrenuti i istresti na tacnu, pa je ukrasiti po želji. Prijatno!