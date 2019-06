Torta „Grashopper“

Sastojci

Za testo

200 g pšeničnog brašna

20 g kakaoa

3 ravne kk praška za pecivo

125 g šećera

1 pakovanje vanilin šećera

4 jaja

100 g rastopljenog, ohlađenog butera ili margarina

100 ml mleka

Za fil

2 listića belog želatina

300 ml slatke pavlake

30 g šećera

150 g malih tabli čokolade After Eight

Za garniranje i ukrašavanje

4 listića belog želatina

125 ml (1/8 l) likera od nane

30 g šećera

300 ml slatke pavlake

50 g malih tabli čokolade After Eight

Način pripreme

Za testo: pomešati brašno sa kakaom i praškom za pecivo i prosejati u posudu sa oblim dnom. Dodati ostale sastojke i sve mutiti mikserom najpre najmanjom, a zatim najvećom brzinom, 2 minuta, da se dobije glatko testo. Testo sipati u kalup koji se otvara sa strane (Ø 26 cm, dno podmazano, obloženo papi­rom za pečenje) i poravnati. Ka­lup staviti na rešetku u pećnicu.

Temperatura odozgo i odozdo: oko 180°C (prethodno zagrejano). Vreo vazduh: oko 160°C (prethodno zagrejano). Plin: stepen 2-3 (prethodno zagrejano). Vreme pečenja: oko 30 minuta.

Izvaditi koru iz kalupa i ostaviti je da se ohladi, a na kraju je preseći jednom horizontalno.

Za fil: potopiti želatin prema uputstvu na pakovanju, ocediti ga i rastopiti. Čvrsto umutiti slatku pavlaku sa šećerom, u slatku pavlaku uz mešanje dodati mlaku tečnost sa želatinom i potpuno, čvrsto umutiti šlag. Male After Eight table sitno iseckati i umešati. Donju koru staviti na tanjir za tortu, premazati masom sa šlagom i pokriti gornjom korom.

Za garniranje i ukrašavanje: potopiti želatin prema uput­stvu na pakovanju, ocediti ga, rastopiti i pomešati sa likerom i šećerom. Čim masa počne da se zgušnjava, čvrsto umutiti slatku pavlaku. Dve kašike od toga staviti u kesu za ukrašavanje sa okruglim otvorom. Preostali šlag pažljivo pomešati sa mešavinom likera od nane i želatina i time premazati tortu sa svih strana.

Šlagom iz kese za ukraša­vanje naneti tufne ili štapiće po površini torte i staviti male After Eight table, prepolovljene dijagonalno. Tortu do serviranja držati na hladnom.

Savet: Torta može da se pripremi dan pre ukrašavanja i najviše prija kada je dobro ohlađena.

Male After Eight table se posebno dobro mogu iseckati ako duže stoje u frižideru.

Vreme pripreme: priprema 70 minuta, pečenje oko 25 minuta