Hrskav i sočan krompir iz rerne, ispravite ove 3 greške i uživajte u njemu svim svojim čulima

Pečeni krompir u rerni može da bude pravi delikates a može i da završi kao neukusan prilog, pun ulja, sirov i tvrd iznutra, a sav mekan i bez korice spolja. Razlog tome mogu biti tri glavne greške, za koje mnoge domaćice i ne znaju da se mogu lako izbeći.

Prethodno je, naravno, važno da ispunite osnovne uslove, a to je da kupite svež krompir i da izaberete pravu sortu za pečenje.

Ako ste to uradili kako treba, dovoljno je samo da primenite ova tri trika i glavne greške pri pečenju krompira ćete lako izbeći.

1. Krompir uvek treba kratko obariti pa peći

Kako se to radi? Za početak, vrhunski kuvari će vam preporučiti da oljušten krompir koji ste isekli na željene komade obarite u vodi sa malo sode bikarbone!

Zatim, treba da pripremite površinu obarenog krompira za pečenje, tako što ćete ga dobro ocediti u metalnom situ (đevđiru), snažno tresući ručke. Time se na površini krompira stvara deblja skrobna skrama koja će se divno ispeći u rerni i dati posebnu hrskavost vašem pečenom krompiru.

2. Krompir treba da se peče raširen u plehu

Osnovna greška domaćica je da pretrpaju pleh ili pekač krompirom i usput ga zaliju uljem da „ogrezne“. Rezultat? Može biti samo krompir „kuvan“ u dubokom ulju, a tu nikakve reš korice nema.

Kratko obareni krompir čiju ste površinu pripremili za pečenje treba pomešati sa malo ulja i začina po želji, pa rasporediti u plehu (i to najbolje na pek papiru) tako da svaki ima dovoljno prostora da bude ispečen sa svih strana.

3. Krompir treba da se meša, ali pažljivo

Nije lako gurnuti krompir u rernu i „zaboraviti ga“ a dobiti vrhunski pečen prilog. To je, zapravo, skoro nemoguće.

Pošto se krompir peče barem 30 minuta (i to ako je prethodno malo obaren), i to na temperaturi između 200 i 220 C stepeni, neophodno je da ga proverite barem na svakih deset minuta.

Pri tome, treba ga malo promešati pa i okrenuti, a minimum je da bar dobro protresete pekač i pritom se trudite da se krompiri malo okrenu.

Obavezno probajte krompir i tek kad ste zadovoljni ukusom i sigurni da je i iznutra mekan i spolja hrskav, možete ga poslužiti gostima.

