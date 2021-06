Jelo koje je srušilo internet: Porodični recept slavne glumice za slasni pečeni krompir

Već duži niz godina kuvarica Ina Garten poznato je lice na televizijskim stanicama specijalizovanima za kulinarski sadržaj. Budući da je zbog situacije sa koronom snimanje novih epizoda stavljeno na čekanje, ona je na društvenim mrežama nastavila da deli svoje omiljene recepte. Ali, nije ni slutila da će jedan recept za pečeni krompir bukvalno doslovno srušiti njenu službenu internet stranica. Ipak, to nije bilo kakav recept.

Reč je zapravo o porodičnom receptu engleske glumice Emili Blant koja ga je s kuvaricom podelila prilikom gostovanja u njenoj kulinarskoj emisiji još 2018. godine. Ina je priznala da ju je navedeni recept toliko oduševio da je odlučila da ga uvrsti u svoj novi kuvar ‘Modern Comfort Food’, a sudeći prema pokazanom interesu nije bila jedina. A po čemu je ovaj recept tako poseban?

Za ovaj recept potrebna su ti samo četiri sastojka: krompir, biljno ulje, so i naseckani peršun. Rernu prethodno zagrejte na 220 stepeni. Nakon što skuvate i procedite krompire ponovo ih vratite u prazan lonac i dobro ih protresite. Emili ovaj deo pripreme naziva „vežbanje“ budući da aktivira celo telo, a razlog zbog kojeg to izvodi jeste da lagano razmrvi krumpire. One delove koji se nisu razmrvili možete ručno usitniti uz pomoć. viljuške

Takođe, glumica poznata po ulogama u filmovima ‘Đavo nosi Pradu’ i ‘Povratak Meri Popins’ priznaje da je ovaj recept u njenoj porodici već generacijama, ali ona je u njega ipak odlučila da uvede jednu novinu. Tako je uvrstila korak u kojem oceđene krompire stavlja na stalak za pečenje i ostavlja ih 15-ak minuta da se osuše na sobnoj temperaturi. „Tako se iz njih izvuče sva vlaga pa je veća verovatnoća da će kožica postati hrskava“ – otkrila je.

Izvadite limeni pleh na kojem ćeš ispeći krompire, dobro ga nauljite i stavi u rernu 5-7 minuta sve dok ulje ne proključa. Potom krompir pažljivo uz pomoć velike lopatice ubacite u pleh i promešajte kako bi se svaki komadić natopio uljem. Pecite 45 minuta do jedan sat i krompir povremeno okrećite kako bi bio hrskav s spoljne strane, a iznutra nežan i kremast. Nakon što ga izvadite iz rerne, pustite ga da se lagano ohladi, začinite s malo soli i nekoliko kašičica naseckanog peršuna. I to je to!

