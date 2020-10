Ovako spremljena jaja su najzdravija

View this post on Instagram

Malo hedonizma za početak vikenda Kod nas slabo ima restorana koji služe doručak ili brunch, bar onih koji to rade na pravi način (to što na meniju stoji kajgana se ne računa 🙂 ) Eggs royale je na primer jedno od jela koje baš retko nalazim, a obožavam ga. Ako znate restorane koji ga služe – javljajte! Do tada će poslužiti domaća varijanta: 🔸1 parče hleba (ja sam uzela u nekoj pekari hleb od kiselog testa, parče je imalo 55gr – izmerila sam ga da bih mogla da vam napišem što preciznije makrose) 🔸70gr dimljenog lososa 🔸2 jaja 🔸1 žumance 🔸1 kašika putera 🔸so, biber Za hollandaise sos, umutite jedno žumance i dodate mu polako kašiku istopljenog vrelog putera dok sve vreme mutite. Za ovo možete koristiti i mutilicu za kafu ako je imate, lakše je njom. Na kraju po želji dodajte so i biber. O poširanju jaja sam vam već pisala, ali vam je verovatno lakše da nađete neki video koji objašnjava kako se to radi. Od mene samo jedan savet – koristite jaja koja su najsvežija moguća, sa ustajalim vam poširanje neće uspeti. Za postupak slaganja prevucite na levo. Ovaj recept jeste kaloričniji, najviše zbog hollandaise sosa, tako da ako pazite na kcal, izbacite ga. 🔹587kcal 🔹30gr UH 🔹34gr masti 🔹38gr proteina #dimljenilosos #losos #eggsroyale #brunch #dorucak #zdravahrana #zdravaprehrana #zdravaishrana #zdraviobroci #zdravajela #zdravdorucak #posiranajaja #poachedeggs .