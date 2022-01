Ukus obara s nogu: Recept za najhrskaviji krompir iz rerne koji ste probali

Do sada bi svi možda mogli da se složimo da je krompir jedna od najsvestranijih namirnica. Pečemo ih, pržimo i pretvaramo u supe, predela, priloge, pa čak i cela jela. To znači da nikad ne nedostaje recepata i viralnih video snimaka u kojima se tvrdi da je baš to„najvazdušastiji“ pire krompir ili „najkremastija“ krompir salata. Naravno, najviše recepata na društvenim mrežama može se pronaći za najhrskavije zapečene krompire iz rerne, a upravo to obećava recept članice @plantiou koja je nedavno otkrila tajnu „najhrskavijeg krompira na Instagramu“.

Potrebno je:

– 7 većih crvenih krompira, iseckanih na komade od 3 cm (devojka u snimku je koristila jukon zlatne krompire kojih kod nas nema)

– 2 kašičice sode bikarbone

– 2 kašike morske soli

– 5 kašika maslinovog ulja

– 2 kašike sušenog peršuna

– 6 čena belog luka, iseckanih

– morska so

– svež peršun za ukrašavanje

Priprema:

Zagrejte rernu na 220 ° C i obložite pleh za pečenje papirom za pečenje. Zagrejte veliku šerpu vode sa solju i sodom bikarbonom dok ne proključa, dok čekate isecite krompir na kockice od 3 cm. Želite da krompir bude iste veličine kako bi se ravnomerno kuvali i zapekli. U vrelu vodu dodajte krompir i kuvajte 10 minuta. Dok se krompir kuva pomešati ulje, sušeni peršun i iseckani beli luk.

Nakon što je krompir gotov, ocedite ga i ostavite dva minuta. Sipajte mešavinu ulja na krompir i mešajte ih dok ne budu dobro premazani. Recept kaže da se činija grubo protrese dok se preko krompira ne stvori tanak sloj pire krompira. Možda vas boli kada gledate kako vam krompir postaje malo kašast dok ga bacate unaokolo, ali svakako ćete želeti da verujete procesu. Zatim prebacite krompir u pleh za pečenje. Želimo da ovi krompiri krckaju, tako da ćete morati da koristite visoku toplotu da biste dobili savršenu hrskavost. Pecite 10 minuta, okrenite krompir i pecite još 35 minuta. Oslanjajte se na svoja čula a ne na tajmer da vam kažu kada su gotovi, jer se krompir uveliko razlikuje, a na kraju možda dobijete dobiti previše braon ili manje hrskav krompir ako ga ne posmatrate pažljivo.

Saveti za pravljenje najhrskavijih krompira na Instagramu

– Nemojte se zavaravati time da imate lep krompir. Morate zaista grubo da bacite krompir u pleh nakon kuvanja. Ovo stvara sloj kao kod pirea, ali verujte upravo će on hrskati nakon pečenja.

– Nemojte pretrpavati pleh. Postavljanje komada krompira jedan na drugi će dovesti do toga da se pare umesto da se peku. Raširite ih koliko god možete.

– Pažljivo pazite na krompir. Recept zahteva 45 minuta pečenja, ali verujte svojim čulima da vam kažu kada su gotovi. Ne samo da se rerne razlikuju, već se i krompir uveliko razlikuje u zavisnosti od veličine i drugih faktora.

