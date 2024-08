Trik iskusnih majstora: Obrnuta marinada je profesionalna caka, mesu daje poseban ukus

Meso je najbolje da marinirate preko noći ili najmanje nekoliko sati pre pečenja, ali ako stvari krenu po zlu, meso sa roštilja biće gumeno ili bezukusno.

Kako im se greške prilikom pripreme ne bi događale, profesionalni kuvari služe se trikom obrnutog mariniranja, a to znači da se nakon pečenja meso ostavi neko vreme u marinadi, pa ponovo zagreje na grilu neposredno pre posluživanja.

Osim soli u marinadu dodajte i kiseline poput limuna ili sirćeta kako bi meso omekšalo. Trebate da imate na umu da meso može postati gumeno ostavi li se predugo u marinadi koja obiluje kiselinom.

Koristite li slatke marinade, korisno je znati da će se na temperaturi od 160-175°C karamelizovati, a nakon toga će početi da gori, ostavljajući gorak ukus u ustima. Zato se slatke marinade najčešće koriste za namirnice koje ne traže dugu pripremu, poput škampa ili kozica.

Obrnuta marinada daje fin ukus junetini i govedini, piletini, kao i rebarcima. Kuvari savetuju da dominantne ukuse osnovne marinade iskoristite i u onoj za naknadno odlaganje mesa.

Ako želite da ispečete piletinu, biće ukusna ako je prethodno posolite i nauljite, pa pečete na umerenoj vatri roštilja oko 10-15 minuta, odnosno dok nije gotova. Jednako tako začinite i kriške tikvica, pa ispecite.

Za to vreme pomešajte maslinovo ulje, med, limunov sok, so i biber u velikoj posudi, dodajte ispečenu piletinu i tikvice, pa ostavite pola sata do sat. Povremeno promešajte meso i povrće kako bi se marinada lepo uhvatila sa svih strana. Pet minuta pre posluživanja vratite namirnice na žar, a višak marinade poslužite.

