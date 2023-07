Ćevapi su vam gumeni i suvi: Roštilj majstori otkrili trikove za nikad sočnije meso

Meso s roštilja mora biti mekano i sočno, a nakon obroka ne smete osećati težinu u želucu i sećati se ćevapa ceo dan. Za ćevape i pljeskavice koristite isključivo juneće meso i to prvu četvrtinu (vrat, plećku, flam i rebra), a june mora biti staro između 12 i 18 meseci.

‘Meso mora biti ohlađeno od nule do dva stepeni, seče se na komade, usitnjava prvo na krupnoj rešetki za mlevenje mesa i soli, jer je so konzervator i omekšivač. Na kilogram mesa ide dva posto soli i to je normativ. Zatim odleži i melje se na sitnoj rešetki i ponovo hladi, ne sme doći na sobnu temperaturu’, oduvek je bila i ostala formula za savršene ćevape i pljeskavice legendarnog roštilj-majstora leskovačkog porekla Kostadina Koste Stefanovića.

‘Ćevape za roštilj ljudi najčešće uzimaju zato što veruju da je s njima najteže pogrešiti, što ne mora uvek biti sasvim tačno. Naime, malo ljudi zna da je ćevape uvek bolje peći u tiganju iznad roštilja jer njih bi trebalo sve vreme vrteti dok se peku želite li da budu sočni i ukusni kao u vašoj omiljenoj pečenjari’, savetuje Mišo Pešić, vlasnik Beef Shopa, a piše Večernji list.

Postupak je sledeći: – Stavite malo masnoće u tiganj, belu luk koji ste ostavili u ljusci i grančicu ruzmarina. Sve vreme tresite tiganj iznad vatre i dobićete mekane i sočne ćevape koji će nestati u trenu. Na roštilju je ovo nemoguće postići, naročito ako imate veće društvo pa na rešetku ili ploču bacite četrdesetak ćevapa – tvrdi Pešić.

