Kremasta musaka koja će vas oduševiti: Pravi se od tikvica i sira, idealna za lagani ručak

Klasična musaka je jedno od najomiljenijih jela na našem podneblju, ali ona može da se napravi i na malo drugačiji način. Krompir i meso nisu obavezni sastojci musake, već umesto toga može da se napravi kalorijski laganija a podjednako sočna i ukusna musaka od tikvica i sira. Inače, tikvice su namirnica koju treba što češće jesti.

Obzirom da su dani još uvek topli, svima će nam prijati laganija jela, a evo recepta za koji smo sigurni da će vam se dopasti. Tajna je u različitim vrstama sira, koji će dati bogat ukus i sočnost jelu. Ukoliko trenutno nemate neku od navedenih vrsta sira u receptu, slobodno napravite zamenu sa onim što vam je pri ruci. Važno je samo da napravite mešavinu tvrdih i mekih sireva, kako bi efekat bio potpun.

Evo šta je potrebno od sastojaka i kako pripremiti musaku od tikvica i sira:

SASTOJCI:

– 4-5 tikvica

– začini: majčina dušica, origano, so, biber, slatka paprika

– 1 crni luk

– 5 paradajza

– 1 kašičica šećera

– 50 ml paradajz sosa

– 4 čena belog luka

– peršun, mirođija

– 200 g krem sira

– 40 g paremzana

– 60 g gaude

– 60 g čedar sira

PRIPREMA:

Tikvice isecite po dužini na kriške, poređajte ih u nauljen pleh i premažite uljem. Posolite ih, zatim pospite origanom i majčinom dušicom. Pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta. Zagrejte malo ulja u tiganju i na njemu blago propržite sitno seckani crni luk. Kada luk omekša dodajte sitno seckani paradajz (možete ga oguliti pre toga ukoliko ne volite da osetite u jelu kožicu paradajza). Nakon paradajza, u tiganj dodajete začine: so, malo šećera (zbog paradajza) i majčinu dušicu. Sipajte paradajz sos i protisnut ili sitno iseckan čen belog luka i lagano promešajte. Sve to treba da se krčka na ringli i to nepoklopljeno. Pred kraj pobiberite, pa pospite slatkom paprikom i seckanim peršunom.

U drugoj posudi pomešajte seckani peršun i mirođiju sa krem sirom, mlevenim čenovima belog luka (3 komada), 3 kašike maslinovog ulja, parmezanom i rendanim tvrdim sirom (60 g). Dodajte malo vode ako je smesa suviše gusta, ali pazite da ne preterate sa vodom. Posolite i pobiberite po ukusu i lepo sjedinite.

Pripremite vatrostalnu posudu za pečenje, naulljite je i premažite pripremljenim paradajz sosom. Zatim poređajte tikvice da pokriju dno, pa premažite krem sir. Nastavite da ređate paradajz sos, tikvice i sir dok ne utrošite sve sastojke. Poslednji sloj neka bude paradajz sos, koji ćete odozgo posuti rendanim sirom (60 g).

Musaku od tikvica i sira pecite u zagrejanoj rerni na 200°C oko 25 minuta, a kad je izvadite ostavite da se prohladi i uživajte u ukusu. Prijatno!

