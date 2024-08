Najneobičniji recept za najukusniji pasulj: 3 tajna sastojka u Srbiji nikad niko ne bi stavio u ovo jelo

Pasulj je tradicionalno jelo koje svi obožavaju.

Pasulj spada u „bogatije“ mahunarke, a iako je kaloričan sadrži mnoštvo hranljivih materija. U njemu su obilje proteina, ugljeni hidrati, masti, kalijum, gvožđe, fosfor, lecitin, vitamini B kompleksa…

Kuvani pasulj većina ljudi najviše voli sa rebarcima, slaninicom i kobasicom, ali svaka domaćica ima svoj način na koji sprema ovo ukusno jelo.

Na društvenoj mreži „X“ obavljen je video-snimak koji je pregledan više od dva miliona puta, a na njemu je prikazano kako jedna žena sprema pasulj.

Whenever I make beans like this, everyone asks me for the recipe!! pic.twitter.com/EXSE8TU713

— Dr MuVenda (@Ndi_Muvenda_) August 9, 2024