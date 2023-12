Ovo je tajna savršeno hrskavih krompira, svi će vam tražiti porciju više

Priprema krompira koji izlazi iz rerne sa neodoljivo hrskavom korom i mekanom unutrašnjosti je egzaktna nauka. Baš kao i druge popularne ukusne i sočne namirnice, pravljenje savršeno hrskavog pečenog krompira je više tehnika nego pronalaženje fensi sastojaka ili opreme. Niste sigurni odakle da počnete? Pratite ove jednostavne korake i napravite najbolji krompir iz rerne – verujte nam, tražiće se tanjir više.

Prvi korak je odabir dobre sorte krompira

Postoji preko 100 sorti krompira, a vrsta koju odaberete za pečenje je veoma važna. Tako, na primer, Russets i Jukon Golds dobijaju hrskavu koru kada se peku, a njihova unutrašnjost ima mekanu i kremastu teksturu. Ajdaho i crveni krompir takođe su puni skroba, koji je dobar za pečenje. Voštanije sorte (kao što su Holandski krem i Kipfler) sadrže više vlage, tako da neće biti dobre za ovaj način pripreme, prenosi Tportal.hr.

Krompir isecite na komade

Umesto da ih sečete na komadiće, veći komadi krompira su bolji izbor kada želite da postignete ukusan kontrast između meke sredine i hrskave spoljašnjosti. Koristeći veći nož, isecite krompir na velike komade tako što ćete ga prvo prepoloviti, a zatim (presečenom stranom nadole) ponovo na pola.

Prvo skuvajte krompir

Kuvanje pomaže da se unutrašnjost krompira omekša pre nego što počne pečenje, a ovaj korak će sprečiti da dođe do toga da izgorite spoljašnjost iz straha da unutrašnjost nije pečena. Kuvajte komade krompira osam do deset minuta, tako da neće biti potpuno skuvani, ali će biti spremni za sledeći korak. Najbolji način da to proverite je da zabodete nož u krompir – ako dobijete mali otpor (a viljuška ne prođe odmah kroz njega), završili ste sa kuvanjem.

Dobro ocedite

Nakon kuvanja, krompir dobro ocedite tako što ćete kipuću vodu preliti u cediljku. Ostavite ih da odstoje neko vreme u cedilu da se osuše na pari pre nego što ih stavite u rernu.

Peći na višoj temperaturi

Idealna temperatura rerne za pečenje krompira je 220 do 230 stepeni. Ako vaša rerna ima podešavanje konvekcije, koristite ga. Ova temperatura će pomoći da krompir postane hrskaviji i ravnomernije pečen. Ali dobro je imati na umu da će konvekcijski ventilator koji cirkuliše vreli vazduh povećati temperaturu, pa je u tom slučaju podesite bliže 200 stepeni.

Zagrejte posudu za pečenje

Prethodno zagrevanje posude za pečenje pomaže da spoljni deo čipsa odmah postane lep i hrskav, tako da je manja verovatnoća da ćete ga prepeći. Ovaj dodatni korak je prilično lak. Kada zagrejete rernu, stavite u nju praznu posudu za pečenje. Kada se krompir ocedi, pažljivo izvadite pleh iz rerne i stavite ga u njega.

Nemojte prenatrpati posudu za pečenje

Pažljivo poređajte krompir u jednom sloju na zagrejanom plehu sa dovoljno prostora da se toplota iz rerne ravnomerno rasporedi. Nijedan komad krompira ne bi trebalo da bude jedan na drugom, ali je u redu ako se nekoliko njih dodiruje.

Protresite ih nekoliko puta

Sačekajte oko 20 minuta da krompir bude manje lomljiv, a zatim ga okrenite ili istresite na pleh (ovo će obezbediti ravnomerno pečenje) svakih 25 minuta. Ako se zalepe, koristite tanku metalnu lopaticu da ih nežno pomerite.

Prethodno propržite beli luk i začinsko bilje

Ovo je mali bonus savet za one koji vole da dodaju ukuse svom pečenom krompiru, a posebno su popularni beli luk i ruzmarin. Da ne biste ostali sa ukusom pregorelog belog luka, pržite ga mleveno sa začinskim biljem samo dok ne poprimi zlatnu boju. Posle toga iscedite ulje u kome je pripremljeno. Na ovaj način možete dodati ulje sa ukusom i dobiti ukusnu aromu vašeg savršeno hrskavog krompira kada je gotov.

