Sjajan trik domaćica: Kako da od 1 jajeta napravite omlet za 4 osobe!

Omlet, kajgana, jaja….sve su to uobičajeni načini da započnemo dan. Jaja su zbog svojih nutririvnih vrednosti idealna za početak dana i najrasprostranjeniji doručak na svetu.

Čine nas sitima i uživamo u raznovrsnosti načina za njihovu pripremu. Ali nekada nam ove osnovne namirnice ponestane, a nismo planirali da idemo u kupovinu u datom trenutku.

U tom slučaju, preskačemo da jedemo jaja i pripremimo nešto drugo za doručak. Što je u redu, i češći scenario nego ne. Ali imamo rešenje i za ove stvari. Uz trik iskusnih domaćica spremićete savršeni omlet.

One primenjuju trik uz pomoću kojeg od jednog jajeta možete da napravite obrok za četvoro.

Umutite jaje viljuškom, a zatim sipajte malo mleka i dodajte dve kašike brašna. Sve to sjedinite i to tako da ne bude grudvica. Nakon toga joj dodajte dve-tri kašike vode, jer omlet ne bi trebalo da bude gust i na kraju so, prenosi najzena.rs.

Sve dobro promešajte još jednom, tiganj zagrejte na srednjoj vatri i sipajte ulje u njega. Za intenzivniji ukus jaja pržite na puteru. Smesu sipajte i ispržite.

