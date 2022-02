Isprobajte obavezno: Sos za testeninu od samo tri sastojka proglašen najboljim na svetu

Italijanska kuvarica Marsela Hazan, preminula je 2013. godine, ali je u kulinarskom svetu ostavila mnogo toga iza sebe. Osim puno recepata, svoje znanje i veštine prenosila je na druge, pa je i danas vrlo cenjena.

U jednoj od mnogobrojnih kuvara koje je napisala, otkrila je koji je to sos za testeninu, prema njoj i njenim kolegama, najbolji na svetu, a mnoge je iznenadila činjenica da taj umak sadrži samo tri sastojka.

The Pasta Sauce Hailed as the World's Best Is Surprisingly Easy to Make at Homehttps://t.co/ksOMlgwJNc (via @mental_floss ) Toss your jars of pre-made pasta sauce and try out 'Essentials of Classic Italian Cooking' author Marcella Hazan's amazingly simple three-ingredient sauce pic.twitter.com/c8EGZTYSHQ

