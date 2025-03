Hleb po receptu biblijskog proroka smatra se jednim od najzdravijih na svetu

Ukoliko želite da smršate ili ako jednostavno samo hoćete da se samo hranite zdravije, odlična vest je da postoji savršen izbor za to.

Čuveni Jezekiljev hleb popularan je širom sveta zbog svojih nutritivnih vrednosti i zdravih sastojaka.

Ovaj neobičan hleb ime je dobio po velikom biblijskom proroku Jezekilju. Priča kaže da se u Bibliji pominje hleb napravljen od raznih žitarica, i to na poseban način, a danas je oživeo u odličnom receptu koji vole mnogi. Posebnim ga čini to što je hranljiv, i to zahvaljujući proklijalim žitaricama, kojima se pospešuje apsorpcija hranjivih materija. Uz to, ovaj hleb ima manje ugljenih hidrata, te je odličan i za one na dijeti.

Sastojci:

8 šolja pšeničnog brašna od celog zrna

4 šolje ječmenog brašna

2 šolje skuvanog i izgnječenog sočiva

pola šolje mlevenog prosa

pola šolje raženog brašna

2 šolje vode

kašičica soli

3 kašike maslinovog ulja

7 grama svežeg kvasca

Priprema:

Otopite kvasac u malo tople vode i ostavite da odstoji 10 minuta. Pomešajte pšenično, raženo brašno, proso i ječam. Potom umešajte sočivo i maslinovo ulje sa malo vode i izblendajte. U dublju činiju stavite mešavinu brašna i otopljeni kvasac, dodajte proso i so. Zamesite testo, a po potrebi sipajte još vode. Kada umesite smesu, izručite je na površinu blago prekrivenu brašnom i mesite testo dok ne postane glatko. Stavite testo u nauljenu posudu i sačekajte da naraste duplo. Nakon toga još jednom premesite testo, oblikujte veknu, stavite u pobrašnjavljenu tepsiju i pecite na 200 stepeni oko 45 minuta.

