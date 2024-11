Najjednostavniji recept za hleb: Ne treba ga ni mesiti

Jednom kada probate ovaj recept, možda nikada više nećete kupiti hleb!

Da biste napravili ovaj domaći hleb, potrebni su vam samo brašno, kvasac, so i voda, a recept smo pronašli na recipetineats.com. Pomešati brašno, so i kvasac, pa dodati toplu vodu i izmešati. „Testo“ će biti veoma mokro i neuredno, potpuno nepodesno za mešenje – upravo to želite!

Pokrijte providnom folijom, a zatim stavite na toplo mesto (25-30°C) dva sata. Testo će se udvostručiti, površina će postati penasta, a testo će biti poput želea. 30 minuta pre nego što testo naraste, uključite rernu da se zagreje na 230°C. Izvadite testo iz posude na pobrašnjenu površinu. Biće mokro i lepljivo, a to je upravo ono što želite – jer ga nećete mesiti! U stvari, nećete ga ni dodirnuti rukama. Tehnika rukovanja i oblikovanja testa je dizajnirana tako da minimizira dodavanje brašna. Manje brašna znači vlažnije testo koje izaziva veće vazdušne džepove, prozračniji hleb i vlažniju unutrašnjost.

Koristite lopaticu, nož za tortu ili veliki nož da savijete strane testa tako da otprilike izgleda kao okrugli disk. Ne brinite previše o obliku – deformisaćete ga u sledećem koraku! Ovaj korak služi za izbacivanje vazduha iz testa. Stavite veliki komad papira za pečenje pored testa, a zatim ga okrenite lopaticom na papir tako da ivice iz prethodnog koraka budu okrenute nadole, a glatka strana nagore. Gurnite testo prema sredini, a zatim ga kratko oblikujte u okrugli ili blago ovalan oblik. Ne brinite previše o urednom obliku, ovaj hleb treba da bude rustikalan!

Ako je imate, možete staviti posudu od livenog gvožđa ili tiganj u rernu i zagrejati je unutra. Ali nije neophodno. Ako ste to uradili, izvadite vrući lonac iz rerne, pa papirom podignite testo i stavite ga u šerpu i stavite poklopac. Pecite 30 minuta sa otvorenim poklopcem (ovo stvara efekat pare, omogućavajući hlebu da naraste dok se peče pre nego što se kora stvrdne), a zatim 12 minuta bez poklopca da porumeni i hrskava kora. Ako ga pečete u drugoj posudi, postupak je isti. Ohladite hleb 10 minuta pre nego što ga isečete. Ovo je važno kako bi središte hleba završilo pečenje, jer ako ga isečete prerano, izgledaće pomalo sirovo. Potrebno je malo strpljenja!

(Večernji list)

