Obradujte sve goste: Carska gibanica osvaja na prvi zalogaj

Opšte je poznato to da kada zamiriše gotova gibanica u kuhinji odamh budi lepe emocije i porodični duh.

Svaka porodica se trudi da goste dočeka na najbolji mogući način i da ih obraduje sočnim jelima koja su oličenje naše kulture i tradicije. Gibanica je samim tim uvek dobro rešenje, složićete se. Međutim, ako smatrate da je to monotono i „već viđeno“ jelo unesite neke promene.

Ovo je idealan recept za sve ljubitelje eksperimentisanja.

Potrebno je:

Pola pakovanja kore za gibanicu po želji

Četiri jaja

200 grama brašna

250 mililitara jogurta

100 mililitara ulja

150 grama pršute

200 grama krem sira

Četiri komada kiselih krastavčića

Četiri komada crvenih belolučanskih paprika

So

Bosiljak

Kesica praška za pecivo

Priprema:

Prvo umutite jaja, a pršutu, paprike i krastavčiće iseckajte na kockice. Pomešajte jaja, ulje, jogurt, krem sir, so, bosiljak, pršutu, krastavčiće i brašno sa praškom za pecivo. Odmah da znate, ova gibanica je najukusnija kada se u smesu stave pečene belolučane paprike. Smesu posolite po potrebi i po svom ukusu. Za ovu pitu koristite veći pleh za kolač „komizbrod“ koji ćete obložiti papirom za pečenje koji ćete prethodno iseći prema dimenzijama pleha. Dakle u pitanju je duguljasti pleh i kore ćete seći prema njegovim dimenzijama. Na dnu pleha stavite jednu koru, pa preko nje kašiku do kašiku ipo smese i ponavljajte taj postupak dokle god imate materijala. Poslednju koru premažite smesom bez pršute, paprika i krastavčića. Prekrijte pitu folijom i pecite je u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko pola sata ili 35 minuta, zavisi od rerne do rerne. Kada primetite da je pita pečena, skinite foliju i ostaviti još 10ak minuta u rerni da se zapeče.

Isecite pitu tek kada se prohladi.

Prijatno.

